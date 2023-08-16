Yoğurt sandığımız kadar masum değilmiş! Böyle yendiğinde vücudu zehirliyor

Uzmanlar, uzun süredir bilinen ve yaygın olarak uygulanan bir yanlışın ortaya çıktığını ve bu konuda ciddi uyarılarda bulunduğunu belirtti. Özellikle güneş yanıklarıyla ilgili olarak yanlış yöntemlerin zararlı olabileceğine dikkat çekildi. Artık uzmanlar, hayatlarını riske atmadan hareket etmeleri konusunda insanları uyardı.



TEDAVİ DEĞİL ZARAR!





Cildimiz, dış etkenlere maruz kalan ilk bölge olduğundan, özellikle yaz aylarında güneş yanıkları gibi çevresel faktörlere karşı hassas olabilir. Ancak uzmanlar, güneş yanığı tedavisi için yaygın olarak kullanılan yoğurt gibi ürünlerin aslında zararlı olabileceğini belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, güneş yanıklarıyla ilgili olarak önemli bilgiler sundu. Güneş yanıklarına karşı doğru müdahaleyi yapmanın ve yanlış uygulamalardan kaçınmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Dr. Hafez'e göre, güneş yanıklarıyla mücadelede ilk adım cildi nemlendirmek ve serinletmektir. Ancak halk arasında yoğurt veya diş macunu gibi ürünlerin kullanılması cildi daha da tahriş edebilir ve iyileşme sürecini geciktirebilir.

Özellikle uzun süreli güneşe maruz kalma durumlarında, yanıkla birlikte kaşıntı ve ağrının da ortaya çıkabileceği belirtildi. Bu durumda antialerjik ilaçlar kullanmanın faydalı olabileceği ifade edildi. Cildin su kaybını önlemek için bol su içmek de önem taşıyor.

Dr. Hafez, güneş yanıklarının tedavisinde bitkisel krem ve doğal karışımların da etkili olabileceğini söyledi. Dekspantenol, sarı kantaron, aloe vera, Hamamelis virginiana ve Arnica montana gibi doğal maddelerin güneş yanığı tedavisine katkı sağlayabileceğini belirtti. Aynı zamanda, fındık yağı ve lavanta yağının da güneş yanıklarının tedavisinde kullanılabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, içeriği test edilmemiş ürünler veya halk arasında yaygın olan ancak etkisi kanıtlanmamış karışımların cilde zarar verebileceği konusunda uyardı. Enfeksiyon riskini azaltmak ve cildin daha fazla zarar görmesini önlemek için özellikle ileri derecede yanıklarda bir dermatologa danışılması gerektiğinin altını çizdi.