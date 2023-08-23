Yorgun uyuyup yorgun uyanıyorsanız dikkat! Gerçek sebebi bu olabilir

Günümüzün hızlı tempolu yaşam koşullarında, insanların enerji seviyelerinin düşmesi ve sürekli yorgun hissetmeleri sıkça görülen bir durum. Ancak, uzmanlara göre bu yorgunluk hissinin altında fiziksel faktörlerin ötesinde, psikolojik etkenler de yatabilir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Arş. Gör. Psikolog Simay Yılmaz'a göre, iş yerinde veya okulda uyuklama, sürekli yorgunluk hissi gibi belirtiler, aslında 'psikolojik yorgunluk' olarak adlandırılan bir durumun işaretleri olabilir. Yılmaz, bu durumu "Yoğun şekilde enerjisiz, hâlsiz ve tükenmiş hissetmeye rağmen bu durumun azalmadan devam etmesine 'psikolojik yorgunluk' denir." şeklinde açıklıyor.





Psikolog Yılmaz'a göre, psikolojik yorgunluğun temel nedeni stres. Günümüzün rekabet dolu iş dünyasında veya kişisel ilişkilerde yaşanan stres, psikolojik yorgunluğa zemin hazırlayabilir. Yılmaz, "Stresli iş ortamı ve özel hayattaki ilişki sorunları da psikolojik yorgunluğa neden olarak günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyebilir." ifadesiyle durumu özetliyor.

Psikolojik yorgunluğun belirtileri arasında sürekli stres, gelecek kaygıları, tekrarlayıcı düşünceler ve yüksek düzeyde fiziksel aktivitenin yer aldığını belirten Yılmaz, uzun süreli stres ve kaygının insanları zihinsel olarak yorgun hissettirebileceğini vurguluyor. Eğer stres ve kaygı kaynakları ortadan kaldırılmazsa, bu yorgunluk hali kronikleşebilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.





Uzmanlar, psikolojik yorgunluğun tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veriyor. Bilişsel Davranışçı Terapi gibi yöntemlerle olumsuz düşüncelerin olumlu yönde değiştirilmesi ve stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, sevilen aktivitelere zaman ayırma, düzenli uyku düzeni oluşturma, dinlenmeye fırsat verme gibi adımlar da psikolojik yorgunluğun azaltılmasına yardımcı olabilir.

Günümüzün tempolu yaşamında sürekli yorgunluk hissiyle karşılaşanlar, bu durumun sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik etkenlere de bağlı olabileceğini göz önünde bulundurmalı. Psikolojik yorgunluğun temel nedeni olan stresin yönetimi ve uygun tedavi yöntemlerinin kullanılması, daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabilir.