Yumurtanın sarısı için doğru bilinen yanlış çıktı: Aslında kilo aldırmıyormuş

Yumurta sarısı birçok insan tarafından kilo aldırıyor olarak biliniyordu ancak doğru olmadığı ortaya çıktı! Peki yumurta sarısı tüketmek faydalı mıdır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUMURTA SARISI ASLINDA KİLO ALDIRMIYOR

Özellikle kahvaltı sofralarında tüketilen yumurta haşlama, omlet gibi birçok şekilde tercih ediliyor. Yumurta besleyici besinlerden biridir ve birçok vitamin barındırır. Yumurta tok tutar. Protein almak isteyen insanlar yumurta tercih eder çünkü bir yumurta içinde 6 gram protein vardır ve kilo vermeye yardımcı olarak kas kütlesini artırır. Yumurta ile ilgili birçok doğru bilinen yanlış vardır. Yumurta sarısı kilo aldırıyor olarak bilinse de gerçekler böyle değil. Diyetisyen Anjali Verma yumurta sarısı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.





İnsanlar özellikle sıcak günlerde yumurtanın her gün yenmemesi gerektiğini düşünse de yumurta günlük protein miktarının en kolay alınabileceği besinlerdendir. Yumurta cilt ve saç beslemeye yardım eder ve B12, B6, D vitaminlerini barındırır. İnsanlar kahverengi yumurtanın beyaz yumurtadan daha sağlıklı olduğunu söyler ancak yumurta sağlığı tavuğun cinsine göre değişir. Sağlık olarak değil ama lezzet olarak değişiklik gösterebilir ve bazı insanlar kahverengi olan yumurtanın tadını daha çok sever. Yumurta sarısı yemek kilo aldırır diye düşünülse de haşlanmış yumurtanın sarısı kilo aldırmaz, sadece kalori fazlası sağlayabilir. Sarı kısmın yenmemesi D vitamini gibi birçok vitamin ve mineral kaybı yaşatır. Yumurta kan kolesterol seviyesini artırır dense de önemli bir etki sağlamaz. Yumurta iyi kolesterolle doludur ve diğer kolesterol türlerinin kandan uzaklaşmasına yardım eder.