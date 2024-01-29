Yüzünüzdeki tüyler sizi çıldırtıyor mu? Bu doğal yöntemlerle 15 dakikada tüylerinizi kökünden kazıyın ve cildinizi yenileyin!

Yüzdeki istenmeyen tüyler pek çok kişinin ortak sorunu olabilir. Bu tüylerden kurtulmak için güzellik merkezlerine para dökmeden veya ağda, cımbız, ip gibi acılı ve zahmetli yöntemlere başvurmadan evde yapabileceğiniz doğal karışımlarla yüzünüzü pürüzsüzleştirebilirsiniz. Bu karışımlar hem cildinizi besler hem de tüy köklerini zayıflatır. Peki yüzdeki tüylerden kurtulmanın doğal yolları nelerdir?

YÜZDE ÇIKAN TÜYLERİ NASIL YOK EDERİZ?

Evinizde düzenli olarak uygulayacağınız doğal yöntemlerle, yüzünüzdeki tüylerden kurtulabilir ve cildinizi daha sağlıklı ve parlak hale getirebilirsiniz. İşte sizi tüylerinizden kurtaracak o yöntemler:

Zerdeçal Maskesi

Zerdeçal, antiinflamatuar özellikleriyle bilinir ve geleneksel güzellik uygulamalarında epilasyon için kullanılır.





Kalın bir macun oluşturmak için zerdeçal tozunu su veya sütle karıştırın. Macunu istenmeyen tüylerin olduğu bölgelere uygulayın. Kurumasını bekleyin ve ardından dairesel hareketlerle yavaşça ovalayın.

Yumurta Beyazı Maskesi

Yumurta beyazı, cildi sıkılaştırmaya ve yüzdeki ince tüyleri gidermeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Bir yumurta beyazını köpük köpük olana kadar çırpın. Yumurta beyazını yüzünüze sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra soyun veya nazikçe yıkayın.





Papaya ve Zerdeçal Maskesi

Papaya, saç köklerini zayıflatabilecek enzimler içerirken, zerdeçal antiinflamatuar etkilerine katkıda bulunur. Ham papayayı bir tutam zerdeçalla karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Yıkamadan önce 15-20 dakika bekletin.





Şeker ve Limon Peelingi

Şeker ve limon suyuyla hazırlayacağınız bu peeling, cildinizi pul pul dökerken, limon da doğal bir ağartıcı görevi görür. Bir peeling oluşturmak için şekeri limon suyuyla karıştırın. Bu karışımla yüzünüzü dairesel hareketlerle nazikçe fırçalayın. Ilık su ile durulayın.





Yulaf Ezmesi ve Muz Maskesi

Yulaf ezmesi pul pul dökülür ve muz cilt için faydalı besinler içerir. Kalın bir macun yapmak için olgun muzları yulaf ezmesiyle karıştırın. Macunu yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekletin. Karışımı yavaşça fırçalayın.





Ancak unutmayın, her cilt tipi farklıdır ve bu yöntemler herkes için aynı sonucu vermeyebilir. Cildinizde alerjik bir reaksiyon oluşursa, uygulamayı hemen durdurun ve bir dermatoloğa danışın.