Zayıflamak için yapılan diyetler kansere neden olabilir

Zayıflamak isteyen insanlar yanlış beslenme programları sebebiyle sağlıklarından olabiliyor. Uzmanlar çok önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZAYIFLAMAK İSTERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Son dönemlerde yapılan sağlıksız diyetlerle ilgili Prof. Dr. Onur Yaprak önemli açıklamalar yaptı. Yaprak açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'Günümüzde fazla kilosu olan kişiler zayıf ya da normal kilodaki insanlarda da karaciğer yağlanması hastalığı arttı. Karaciğer yağlanması organdaki hücrelerin yüzde 5'inden fazlasının yağ hücresi haline gelmesi sonrasında oluşuyor. Karaciğer yağlanması günümüzde en çok artan sorun haline geldi. Yağlanma oranı tüm dünyada artış gösteriyor. Bundan 20 sene önce yüzde 10 civarındayken bugün her dört kişiden birinin yani toplumun yüzde 25'inin karaciğer yağlanması var. Türkiye de ise bu oran yüzde 30 civarında. Eğer kişinin metabolik sendromu, insülin direnci varsa yüzde 40-80 arasında karaciğeri yağlı anlamına gelir. Toplumdaki beslenme alışkanlığı değişti. Fruktoz denen şekerden hazır gıdalarla beslenme popüler oldu.





Fruktoz karaciğerde alkol benzeri bir iltihap oluşturması ihtimali var. Bilinçsiz şekilde yapılan diyetler, uzun süre aç kalınması da karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Metabolik hastalıklar artmaya başladı. Genetik mutasyonlar ortaya çıkıyor. Örneğin PNLP LA3 denen gende oluşan mutasyon, zayıf ta da normal kilodaki insanların karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Bir diğer sebep ise kalıtımsal durumlar. Siz ne yaparsanız yapın karaciğeriniz yağlı da olabilir. Zayıf insanlarda kas kitlesi kaybı da bu hastalığa sebep olabiliyor. Proteinden düşük beslenme, uzun süreli açlık kas kaybına ve yağ dokusu oluşmasına sebep oluyor. Dışarıdan kilolu olmasanız bile gizli yağlanma denen kas dokusunun yerini yağ dokusunun alması da gizli yağlanmaya yol açar. Bu da karaciğer yağlanmasını beraberinde getirir. Karaciğerin sertleşmesi, büzülmesi ve küçülmesi, şeklinin bozulması, içinde yumrular olmasına ise siroz deniyor. Karaciğer birden siroz olmaz. Sağlıklı bir karaciğerin siroza dönmesi seneler alır. Karaciğerde siroz olmadan önce yağlanma ya da iltihap ve sertleşme olur. İltihap iyileşirken scar yani nedbe dokusu oluşur ve son aşamada karaciğerde nodül denen yumrular meydana gelir. Karaciğeri yağlı olan insanlarda 10 senede karaciğer sirozu gelişme oranı yüzde 3. Karaciğeri siroz geliştiren insanlarda karaciğer kanseri gelişmesi ihtimali ise yüzde 10'dur. Yağlanma olduğu an siroz ya da karaciğer kanseri olma riski artar. Karaciğerde olan yağlanma basit yağlanma olarak kalabilir ama ileri evrelerde de siroz ve kanser riskini artırabilir.'