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Zayıflamak isteyenler koşa koşa bunları alacak! İştahı şak diye frenliyor

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Zayıflamak isteyenler koşa koşa bunları alacak! İştahı şak diye frenliyor
Yaz kış demeden zayıflamak isteyenler için mükemmel bir yöntem geldi bile. Kilo vermeyi hızlandıran besinler sizlerle…

İşte kilo vermeyi kolaylaştıran besinler…

Yulaf: Yulafın ve yulaf ezmesinin yağ yakma özelliği bulunmaktadır. Özellikle de metabolizmayı hızlandırdığı için diyet boyunca yulaf tüketilebilmektedir.
Gün içerisinde 8 – 10 yemek kaşığı yulafı su ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

Zencefil: Birçok faydası olan zencefil diyet süreci boyunca tüketilebileceği gibi grip, nezle gibi hastalıklarda da kullanılmaktadır.
Günde 1,5 – 2 gram zencefil tüketmek metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Tarçın: Süt ya da su ile birlikte içildiği zaman kolayca kilo verdirtmektedir.
Günde 1 çay kaşığı tüketilmesi yeterlidir.

Yeşil Çay: Metabolizmayı hızlandırdığı gibi yeşil çay yağ yakım işleminde de hızlandırıcı özelliğe sahiptir.
Gece ya da ara öğünlerde bir fincan içilmesi yeterlidir.

Keten Tohumu: İçerisinde barındırdığı bol miktardaki Omega 3 ile yağ yakma özelliğine sahiptir.
Yetişkinler günde 1 – 2 yemek kaşığı kadar keten tohumu tüketilmesi yeterlidir.

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