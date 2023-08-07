Zayıflamak isteyenler koşa koşa bunları alacak! İştahı şak diye frenliyor

İşte kilo vermeyi kolaylaştıran besinler…

Yulaf: Yulafın ve yulaf ezmesinin yağ yakma özelliği bulunmaktadır. Özellikle de metabolizmayı hızlandırdığı için diyet boyunca yulaf tüketilebilmektedir.

Gün içerisinde 8 – 10 yemek kaşığı yulafı su ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

Zencefil: Birçok faydası olan zencefil diyet süreci boyunca tüketilebileceği gibi grip, nezle gibi hastalıklarda da kullanılmaktadır.

Günde 1,5 – 2 gram zencefil tüketmek metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Tarçın: Süt ya da su ile birlikte içildiği zaman kolayca kilo verdirtmektedir.

Günde 1 çay kaşığı tüketilmesi yeterlidir.

Yeşil Çay: Metabolizmayı hızlandırdığı gibi yeşil çay yağ yakım işleminde de hızlandırıcı özelliğe sahiptir.

Gece ya da ara öğünlerde bir fincan içilmesi yeterlidir.

Keten Tohumu: İçerisinde barındırdığı bol miktardaki Omega 3 ile yağ yakma özelliğine sahiptir.

Yetişkinler günde 1 – 2 yemek kaşığı kadar keten tohumu tüketilmesi yeterlidir.