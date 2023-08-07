Zayıflamak isteyenler koşa koşa bunları alacak! İştahı şak diye frenliyor
İşte kilo vermeyi kolaylaştıran besinler…
Yulaf: Yulafın ve yulaf ezmesinin yağ yakma özelliği bulunmaktadır. Özellikle de metabolizmayı hızlandırdığı için diyet boyunca yulaf tüketilebilmektedir.
Gün içerisinde 8 – 10 yemek kaşığı yulafı su ile karıştırarak tüketebilirsiniz.
Zencefil: Birçok faydası olan zencefil diyet süreci boyunca tüketilebileceği gibi grip, nezle gibi hastalıklarda da kullanılmaktadır.
Günde 1,5 – 2 gram zencefil tüketmek metabolizmayı hızlandırmaktadır.
Tarçın: Süt ya da su ile birlikte içildiği zaman kolayca kilo verdirtmektedir.
Günde 1 çay kaşığı tüketilmesi yeterlidir.
Yeşil Çay: Metabolizmayı hızlandırdığı gibi yeşil çay yağ yakım işleminde de hızlandırıcı özelliğe sahiptir.
Gece ya da ara öğünlerde bir fincan içilmesi yeterlidir.
Keten Tohumu: İçerisinde barındırdığı bol miktardaki Omega 3 ile yağ yakma özelliğine sahiptir.
Yetişkinler günde 1 – 2 yemek kaşığı kadar keten tohumu tüketilmesi yeterlidir.