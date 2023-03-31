Sağlıkçıların 4 gözle beklediği kanun TBMM Sağlık Komisyonu'nda kabul edil! Ağız ve diş sağlığı hizmetleri değiştirildi!







YENİ SAĞLIK DÜZENLEMESİ







Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan haberlere göre Sağlık alanında yapılan düzenlemeler onaylandı. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hangi değişimler yapıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre sağlık hizmetlerinin veriminin artması amacıyla ağız, diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerinde değişiklik yapıldı. Meclis onayından geçen düzenlemeye göre meslek etiğine uymayan, görevini yerine getirmeyen, kararlara karşı davranan sağlık çalışanları kınama, para cezası, meslek durdurma gibi cezalarla karşı karşıya kalacak. Daha önce para cezası alan bir çalışan üç sene içinde aynı hareketi tekrarlarsa bir ay süreyle mesleği durdurulacak. Bir ay süre mesleği durdurulan personel üç sene içinde yine aynı hareketleri tekrarlarsa bir sene görevden uzaklaştırma cezası alacak.Meslek durdurma kararına itiraz edilmesi durumunda karar Yönetim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilecek ve para cezaları ile meslek durdurma cezaları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanacak. Aile Hekimliği Kanunu ile birlikte düzenlenen konular kapsamında konular Aile sağlığı için çalışan kişilerde aile hekimine danışılacak. Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimleri ile ilgili uygulanacak disiplin cezaları Aile Hekimliği Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu kapsamında değerlendirilecek. Disiplin cezası içinde maaş kesme, maaşın 30'da biri ve 8'de biri arasında kesinti olması, kademesinin durdurulması, brüt ücretten 6'da bir ve 4'te bir oranında kesinti yapılması gibi durumlar da uygulanabilecek. Aile Hekimliği Kanunu içinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri maddesine Yaşlı Sağlığı Hizmetleri de eklendi. Kurallar ağız ve diş sağlığı, yaşlı sağlık hizmetleri için diş hekimleri, Bakanlık tarafından belirlenmiş sağlık meslek personelleri Aile Hekimliği Kanunu kapsamında değerlendirilecek.