Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisinden gelen bir haber sağlıkta şiddet olaylarının son bulmayacağına işaret etti. Acil serviste yeşil alana doğru yönlendirilen hasta ve yakını, servisin içerisinde görev yapan sekreterle öncelik istediği için tartışmaya başladı. 'Sıra beklemek istemiyorum'diyen hasta tıbbi sekreter S.A.'ya önce yumruk attı ve daha sonra da elini ısırdı. Hastane güvenliği olaya müdahale ederken polis saldırganları gözaltına aldı. Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Acil servise muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., az acil duruma sahip hastaların tedavi edildiği yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alana geldiğinde sıra beklemek istemeyen ve öncelik olarak muayene olmak istediğini söyleyen hasta ve yakını, serviste görev yapan sekreter S.A. ile tartışmaya başladı.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 16:42
Sağlıkta şiddet fiziksel olarak devam ediyor! Kocaeli'de öncelik isteyen hasta sekreterin elini ısırdı
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde şiddet olayları fiziksel olarak devam ediyor. Acilde sıra beklemek istemediğini söyleyen hasta sekretere yumruk attıktan sonra elini ısırdı.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 16:42
EDİTOR
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