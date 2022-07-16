GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 16:42

Sağlıkta şiddet fiziksel olarak devam ediyor! Kocaeli'de öncelik isteyen hasta sekreterin elini ısırdı

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde şiddet olayları fiziksel olarak devam ediyor. Acilde sıra beklemek istemediğini söyleyen hasta sekretere yumruk attıktan sonra elini ısırdı.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 16:42
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Sağlıkta şiddet fiziksel olarak devam ediyor! Kocaeli'de öncelik isteyen hasta sekreterin elini ısırdı


Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisinden gelen bir haber sağlıkta şiddet olaylarının son bulmayacağına işaret etti. Acil serviste yeşil alana doğru yönlendirilen hasta ve yakını, servisin içerisinde görev yapan sekreterle öncelik istediği için tartışmaya başladı. 'Sıra beklemek istemiyorum'diyen hasta tıbbi sekreter S.A.'ya önce yumruk attı ve daha sonra da elini ısırdı. Hastane güvenliği olaya müdahale ederken polis saldırganları gözaltına aldı.

Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Acil servise muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., az acil duruma sahip hastaların tedavi edildiği yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alana geldiğinde sıra beklemek istemeyen ve öncelik olarak muayene olmak istediğini söyleyen hasta ve yakını, serviste görev yapan sekreter S.A. ile tartışmaya başladı.



Kocaeli'de öncelik isteyen hasta sekreterin elini ısırdı

Saldırgan hasta doktora hakaretler yağdırdı

Sekreter, hasta ve yakınına beklemeleri gerektiğini anlatırken karşı taraf bir anda bağırarak taşkınlık yapmaya başladılar. H.A., bir anda sekreter S.A.'ya yumruk atarken neye uğradığını şaşıran sekreterin eli yine hasta tarafından ısırıldı. O sırada hasta ve yakınına müdahale etmek isteyen acil servis doktoru G.N.K. şahısların küfürlü hakaretleri ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan arbedenin hemen ardından sekretere saldıran doktora da hakaretler yağdıran hasta ve yakını, beyaz kod verilmesi üzerine özel güvenlik ve hastane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hem yüzünde hem de boynunda morluklar meydana gelen ve aynı zamanda elinden ısırıldığı için yaralanan sekreter S.A.'nın tedavisi, acil servisteki mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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