GÜNDEM
13 Şubat 2022 - 12:21

Sağlıkta şiddet olaylarına karşılık doktora hakim teminatı geliyor!

Son zamanlarda çok fazla artış gösteren sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin Sağlık ve Adalet Bakanlığı başlattıkları çalışmaları hızlandırma kararı aldılar. Yeni düzenlemelerin içerisine cezaların daha da artırılması ve alınan cezaların paraya çevrilememesi maddeleri eklenirken doktorlara hakim teminatının getirileceği de belirtiliyor.

GÜNDEM
13 Şubat 2022 - 12:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sağlıkta şiddet olaylarına karşılık doktora hakim teminatı geliyor!
Özellikle pandemi sürecinde ön saflarda yer alan ve bugüne kadar canla başla çalışan sağlık çalışanlarında şiddet, son zamanlarda daha artmaya başladı. Sağlıkçılara karşı işlenen suçlar için çıkartılan yasalar ve yasalar da yer alan cezalar bir buçuk kat oranında artırılmış olmasına rağmen bu düzenleme beklenen sonuçları vermediği anlaşıldı.




Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için yeni bir takım önlemleri alma zorunluğunu kapsamında elde var olan çalışmaları hızlandırma kararı aldı. Başlatılan çalışmalarda doktorlar ile diğer sağlık çalışanlarının devletten bekledikleri ve çözüm önerilerinin üzerlerinden bir kez daha geçilirken yeni çalışmanın önümüzdeki haftalarda gündeme gelebileceği belirtiliyor.




SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKİM GARANTİSİ

TBMM Genel Başkanlığı'na sunulacak olan yeni çalışma kapsamının içinde ise sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin cezasının caydırıcı olması yönünde yeni bir plan hazırlanıyor.

Mevcut yasada kasten yaralama suçu için 3 yıla kadar hapis ceza verilmesi mümkünken takdir yetkisi, iyi hal gibi indirimlerin devreye girmesiyle bu ceza 6 aya kadar indirilip para cezasına çevrilebiliyor.

Bu cezanın hükmünün yeteli olmayışı yönünde alınan karar doğrultusunda yeni yasayla sağlıkçıya şiddet uygulayan kişi artık parasını ödeyip kurtulamayacak. Yeni yasanın içinde saldırganın cezaevine girip bir süre kalması planlanıyor.

Doktorlar için hakim ve savcılar için uygulanan güvencenin benzerinin getirilmesi çalışmanın içinde yer alan bir diğer madde olduğu öğrenildi. Bu kapsamda doktorlar hastası için uyguladıkları tedavilere karşılık olarak tazminat davaları ile karşı karşıya kalmayacak. Şayet karşı taraf bir dava açılacaksa bu davayı doktora değil, devlete karşı açmış olacak. Tazminatın ödenmesi durumu ortaya çıkarsa da bu bedeli devlet karşılayacak.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Son Haberler
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam etti!
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam...
3600 ek gösterge için toplantı tarihi belli oldu
3600 ek gösterge için toplantı tarihi belli oldu
Kadınlar şikayet yağdırınca BioNTech aşısına soruşturma başlatıldı!
Kadınlar şikayet yağdırınca BioNTech aşısına soruşturma başlatıldı!
Rusya ve Ukrayna krizi petrol fiyatlarına da yansıdı!
Rusya ve Ukrayna krizi petrol fiyatlarına da yansıdı!
Üvey annesinin asitle gözlerini yaktığı Afrikalı çocuğa Türkiye sahip çıktı!
Üvey annesinin asitle gözlerini yaktığı Afrikalı çocuğa Türkiye...
Hasta diye girdiği tomografi odasını talan etti!
Hasta diye girdiği tomografi odasını talan etti!
Sedef Kabaş için iki ayrı suçtan 11 yılı istendi!
Sedef Kabaş için iki ayrı suçtan 11 yılı istendi!