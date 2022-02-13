Sağlıkta şiddet olaylarına karşılık doktora hakim teminatı geliyor!

Özellikle pandemi sürecinde ön saflarda yer alan ve bugüne kadar canla başla çalışan sağlık çalışanlarında şiddet, son zamanlarda daha artmaya başladı. Sağlıkçılara karşı işlenen suçlar için çıkartılan yasalar ve yasalar da yer alan cezalar bir buçuk kat oranında artırılmış olmasına rağmen bu düzenleme beklenen sonuçları vermediği anlaşıldı.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için yeni bir takım önlemleri alma zorunluğunu kapsamında elde var olan çalışmaları hızlandırma kararı aldı. Başlatılan çalışmalarda doktorlar ile diğer sağlık çalışanlarının devletten bekledikleri ve çözüm önerilerinin üzerlerinden bir kez daha geçilirken yeni çalışmanın önümüzdeki haftalarda gündeme gelebileceği belirtiliyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKİM GARANTİSİ
TBMM Genel Başkanlığı'na sunulacak olan yeni çalışma kapsamının içinde ise sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin cezasının caydırıcı olması yönünde yeni bir plan hazırlanıyor.
Mevcut yasada kasten yaralama suçu için 3 yıla kadar hapis ceza verilmesi mümkünken takdir yetkisi, iyi hal gibi indirimlerin devreye girmesiyle bu ceza 6 aya kadar indirilip para cezasına çevrilebiliyor.
Bu cezanın hükmünün yeteli olmayışı yönünde alınan karar doğrultusunda yeni yasayla sağlıkçıya şiddet uygulayan kişi artık parasını ödeyip kurtulamayacak. Yeni yasanın içinde saldırganın cezaevine girip bir süre kalması planlanıyor.
Doktorlar için hakim ve savcılar için uygulanan güvencenin benzerinin getirilmesi çalışmanın içinde yer alan bir diğer madde olduğu öğrenildi. Bu kapsamda doktorlar hastası için uyguladıkları tedavilere karşılık olarak tazminat davaları ile karşı karşıya kalmayacak. Şayet karşı taraf bir dava açılacaksa bu davayı doktora değil, devlete karşı açmış olacak. Tazminatın ödenmesi durumu ortaya çıkarsa da bu bedeli devlet karşılayacak.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için yeni bir takım önlemleri alma zorunluğunu kapsamında elde var olan çalışmaları hızlandırma kararı aldı. Başlatılan çalışmalarda doktorlar ile diğer sağlık çalışanlarının devletten bekledikleri ve çözüm önerilerinin üzerlerinden bir kez daha geçilirken yeni çalışmanın önümüzdeki haftalarda gündeme gelebileceği belirtiliyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKİM GARANTİSİ
TBMM Genel Başkanlığı'na sunulacak olan yeni çalışma kapsamının içinde ise sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin cezasının caydırıcı olması yönünde yeni bir plan hazırlanıyor.
Mevcut yasada kasten yaralama suçu için 3 yıla kadar hapis ceza verilmesi mümkünken takdir yetkisi, iyi hal gibi indirimlerin devreye girmesiyle bu ceza 6 aya kadar indirilip para cezasına çevrilebiliyor.
Bu cezanın hükmünün yeteli olmayışı yönünde alınan karar doğrultusunda yeni yasayla sağlıkçıya şiddet uygulayan kişi artık parasını ödeyip kurtulamayacak. Yeni yasanın içinde saldırganın cezaevine girip bir süre kalması planlanıyor.
Doktorlar için hakim ve savcılar için uygulanan güvencenin benzerinin getirilmesi çalışmanın içinde yer alan bir diğer madde olduğu öğrenildi. Bu kapsamda doktorlar hastası için uyguladıkları tedavilere karşılık olarak tazminat davaları ile karşı karşıya kalmayacak. Şayet karşı taraf bir dava açılacaksa bu davayı doktora değil, devlete karşı açmış olacak. Tazminatın ödenmesi durumu ortaya çıkarsa da bu bedeli devlet karşılayacak.