Sağlıkta şiddeti önleme hızlandı! 24 hastaneye daha kapı güvenlik sistemleri kuruldu













"Ülke geneline hızla yayılacak"

Konya'da görevi başındayken silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'ın ölümü sonrası hastane girişlerindeki güvenlik sistemleri yeniden gündeme getirilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin güvenliklerine ilişkin 4 ay önce talimat verildiğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde devam ettirildiğini söylemişti. Bu kapsamda; Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi de başta olmak üzere şimdiye kadar 24 hastanenin girişlerinde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kuruldu.Sağlıkta şiddetin önüne geçmek amacı ile hem hastaların hem de çalışanların can güvenliklerini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler veya cisimlerin hastanelerin içine alınmasını engellemek adına hastane kapı girişlerinde uygulanmasına başlanılan “Kapı Güvenlik Sistemleri” giderek yaygınlaşıyor.Sağlık kuruluşlarının girişlerine konulacak olan kapı güvenlik sistemleriyle ilgili sosyal medya, insanından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sistemin hızlı bir şekilde tüm hastanelere yayılacağını söyledi. Bu güne kadar 24 hastanede daha, kapı girişlerinde yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, güvenlik sisteminin Türkiye genelindeki diğer tüm hastanelere de yayılacağını ifade etti.