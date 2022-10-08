Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla dövüldü..







3 KİŞİ SOPALARLA SALDIRDI







"İYİ GÖREMİYORUM, KEMİKLERİM KIRILMIŞ"





3 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran bir hasta ile rahatsızlığı öğrenen bir doktor arasında tartışma meydana geldi. O sırada merkezdeki bir diğer doktor olan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için devreye girdi. Tartışma devam ederken Dr. Ekin Hürel Günay beyaz kod yayınladı. Aile sağlığı merkezine gelen bir polis ekibi araya girerek tartışmayı sonlandırdı.Olaydan yaklaşık iki ay sonra dün gece iş çıkışı fırının önünde otomobilinde duran Dr. Ekin Hürel Günay, otomobilinden inerken üç kişinin saldırısına uğradı. Dr. Günay'!a, sopalarla saldıran 3 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden kaçtı. Bir vatandaşın durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'ı ambulansa alarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr.Günay'ın, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki sağlandı.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dr. Ekin Hürel Günay, İzmir Tabipler Birliği danışmanı Dr. Serkan Şen ve İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara'nın hastane ziyaretini kabul etti. Yaşadığı olay hakkında konuşan Dr. Günay, mesaisinin bitmesinin ardından sağlık merkezine 10- 15 metre ileride bir fırının orada durduğunu ve o sırada siyah bir araç içinden 3 kişinin indiğini gördüğünü belirterek, " Son anda onlardan birinin daha önce konuştuğum hastanın bir akrabası olduğunu fark ettim. Bu insanlar ellerinde sopalarla beni dövmeye başladılar. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama yerdeydim. biri iyi misin diye sordu Polis burada, ambulans burada. Sağ gözümün arkasında bir kırık var ve çok iyi göremiyorum. Kafamın arkasında birkaç kırık kemiğim ve bir sürü şişlik var. “Bu insanlar toplumda olmamalı” ifadelerini kullandı.Dr. Ekin Hürel Günay'ın ifadesi ve yaptığı çalışmalar sonucunda olaya polisn S.A., F.A. ve S.A.'nın olaya müdahil olduğunu tespit etti ve bulundukları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.