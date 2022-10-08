GÜNDEM
08 Ekim 2022 - 14:20

Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla dövüldü..

Sağlıkta şiddet bu kez İzmir'de hız kesmeden devam ediyor. İki ay önce İzmir'de doktor Ekin Hürel Günay, başka bir doktor ile hasta yakınları arasında çıkan kavgaya müdahale ederek beyaz kod çıkardı. Dün gece işten eve gitmek isteyen Dr. Ekin Hürel Günay, araçtan inerken üç kişinin sopalı saldırısına uğradı.

GÜNDEM
08 Ekim 2022 - 14:20
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla dövüldü..


İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran bir hasta ile rahatsızlığı öğrenen bir doktor arasında tartışma meydana geldi. O sırada merkezdeki bir diğer doktor olan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için devreye girdi. Tartışma devam ederken Dr. Ekin Hürel Günay beyaz kod yayınladı. Aile sağlığı merkezine gelen bir polis ekibi araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

Dr. Ekin Hüller Günay

3 KİŞİ SOPALARLA SALDIRDI



Olaydan yaklaşık iki ay sonra dün gece iş çıkışı fırının önünde otomobilinde duran Dr. Ekin Hürel Günay, otomobilinden inerken üç kişinin saldırısına uğradı. Dr. Günay'!a, sopalarla saldıran 3 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden kaçtı. Bir vatandaşın durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'ı ambulansa alarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr.Günay'ın, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki sağlandı.

"İYİ GÖREMİYORUM, KEMİKLERİM KIRILMIŞ"

Dr. Ekin Hüller Günay

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dr. Ekin Hürel Günay, İzmir Tabipler Birliği danışmanı Dr. Serkan Şen ve İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara'nın hastane ziyaretini kabul etti. Yaşadığı olay hakkında konuşan Dr. Günay, mesaisinin bitmesinin ardından sağlık merkezine 10- 15 metre ileride bir fırının orada durduğunu ve o sırada siyah bir araç içinden 3 kişinin indiğini gördüğünü belirterek, " Son anda onlardan birinin daha önce konuştuğum hastanın bir akrabası olduğunu fark ettim. Bu insanlar ellerinde sopalarla beni dövmeye başladılar. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama yerdeydim. biri iyi misin diye sordu Polis burada, ambulans burada. Sağ gözümün arkasında bir kırık var ve çok iyi göremiyorum. Kafamın arkasında birkaç kırık kemiğim ve bir sürü şişlik var. “Bu insanlar toplumda olmamalı” ifadelerini kullandı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Dr. Ekin Hürel Günay'ın ifadesi ve yaptığı çalışmalar sonucunda olaya polisn S.A., F.A. ve S.A.'nın olaya müdahil olduğunu tespit etti ve bulundukları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire dev zam geliyor..
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire dev zam geliyor..
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası kesildi!
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 2 bin 977 TL para cezası kesildi!
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!
İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!
Son Haberler
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:...
Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılacak mı? İşte golcü oyuncudan açıklamalar
Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılacak mı? İşte golcü oyuncudan...
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi:
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi: "Enflasyonun...
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün son görüntüsü..
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle...
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a...
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire dev zam geliyor..
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire...
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açtı!
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını...
Altın, hafta boyu izlediği grafikte hafta sonu sürprizi yaptı! 8 Ekim 2022 güncel altın fiyatları
Altın, hafta boyu izlediği grafikte hafta sonu sürprizi yaptı! 8 Ekim...
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal...
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis...