Şahan Gökbahar’dan şaşırtan Recep İvedik açıklamaları







Karakteri değiştirmeyi düşünüyorum







Recep İvedik serisinin devam filmi seyirci ile buluşmaya hazırlanırken oyuncu Şahan Gökbakar gelen tepkiler ve yorumlara karşı fikirlerini Candaş Tolga Işık’ın Tv100 ekranlarında yayınlanan programında cevapladı. Recep İvedik karakteri için gelen ‘abartılı karakter’ tepkilerine oyuncunun tepkisi; ‘ Bir film sadece 8 milyon izleniyor. Bir bilet üzerinden gelen bir rakam bu. Bu zamanda bir insanı çıkart sinemaya gönder kolay iş değil. Demek ki yapmışız. Argo tavırlarıyla milyonlar izleniyor ne yaptı ki deniyor. Şimdi yapsınlar bir film insanlar gitsin 8 milyon izlesin kolay mı? Bir hikaye başlattık, bir karakter çıkarttık ve sürdü gitti.’ Dedi.Şahan Gökbakar kendi yarattığı ve üstlendiği karakter olan Recep İvedik’i devretmeyi düşündüğü oyuncular olduğunu söyledi. Serinin daha devamının geleceğini söyleyen oyuncu Gökbakar bitirme konusunda net bir kararı olmadığını ancak aklında başarılı bulduğu ve karakteri devredebileceği oyuncular olduğunu söyledi.Önümüzde ki günlerde digital platform Disney Plus’ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7’nin konusu için; Evine gelen 900 liralık fatura üzerine geçirdiği sinir kriziyle başlayan bir hikaye. Evde ki sandıktan çıkan bir tapuyla yollara düşen İvedik ve arkadaşının hikayesini konu alıyor.