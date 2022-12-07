MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 14:32

Şahan Gökbahar'dan şaşırtan Recep İvedik açıklamaları

Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan Şahan Gökbakar’dan Recep İvedik 7 filmi ve gidişat hakkında ki açıklamaları…

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 14:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şahan Gökbahar’dan şaşırtan Recep İvedik açıklamaları


Recep İvedik serisinin devam filmi seyirci ile buluşmaya hazırlanırken oyuncu Şahan Gökbakar gelen tepkiler ve yorumlara karşı fikirlerini Candaş Tolga Işık’ın Tv100 ekranlarında yayınlanan programında cevapladı. Recep İvedik karakteri için gelen ‘abartılı karakter’ tepkilerine oyuncunun tepkisi; ‘ Bir film sadece 8 milyon izleniyor. Bir bilet üzerinden gelen bir rakam bu. Bu zamanda bir insanı çıkart sinemaya gönder kolay iş değil. Demek ki yapmışız. Argo tavırlarıyla milyonlar izleniyor ne yaptı ki deniyor. Şimdi yapsınlar bir film insanlar gitsin 8 milyon izlesin kolay mı? Bir hikaye başlattık, bir karakter çıkarttık ve sürdü gitti.’ Dedi. Şahan Gökbakar

Karakteri değiştirmeyi düşünüyorum

Şahan Gökbakar kendi yarattığı ve üstlendiği karakter olan Recep İvedik’i devretmeyi düşündüğü oyuncular olduğunu söyledi. Serinin daha devamının geleceğini söyleyen oyuncu Gökbakar bitirme konusunda net bir kararı olmadığını ancak aklında başarılı bulduğu ve karakteri devredebileceği oyuncular olduğunu söyledi. Şahan Gökbakar



Amacım muhalefeti eleştirmek değil 

Önümüzde ki günlerde digital platform Disney Plus’ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7’nin konusu için; Evine gelen 900 liralık fatura üzerine geçirdiği sinir kriziyle başlayan bir hikaye. Evde ki sandıktan çıkan bir tapuyla yollara düşen İvedik ve arkadaşının hikayesini konu alıyor. Şahan Gökbakar

Son Haberler
Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e yenildi
Nihat Doğan bebeğine vereceği ismi açıkladı
Nihat Doğan bebeğine vereceği ismi açıkladı
TBMM'deki kavgada yaralanmıştı: İYİ Parti'den Hüseyin Örs'ün yoğun bakım tedavisi bitti!
TBMM'deki kavgada yaralanmıştı: İYİ Parti'den Hüseyin Örs'ün yoğun...
Türk-İş'ten asgari ücret toplantısı öncesi ilk açıklama: 7 bin 785 sınırından müzakereler başlıyor!
Türk-İş'ten asgari ücret toplantısı öncesi ilk açıklama: 7 bin...
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den gönülleri fetheden hareket: Aylık 100 bin TL bağışlayacaklar!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den gönülleri fetheden hareket:...
Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu! 13 yıllık hasret sona eriyor..
Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu! 13 yıllık hasret sona eriyor..
Akaryakıt istasyonlarına akın ettirecek haber: Benzine 2,15 TL, motorine 1,90 TL indirim geliyor!
Akaryakıt istasyonlarına akın ettirecek haber: Benzine 2,15 TL, motorine...
Heyecanla beklenen program Kısmetse Olur’un yarışmacıları açıklandı
Heyecanla beklenen program Kısmetse Olur’un yarışmacıları açıklandı...
Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, dekoltenin dozunu bu kez fazla kaçırdı! Görenler şaştı kaldı..
Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, dekoltenin dozunu bu kez fazla kaçırdı!...
Güllü trafik kazası geçirdi
Güllü trafik kazası geçirdi
Güzel oyuncu Pelin Karahan’ı görenler tanıyamadı
Güzel oyuncu Pelin Karahan’ı görenler tanıyamadı
Google'da arama sonuçları arasında kaybolmayın! Sonsuz kaydırma özelliği geliyor..
Google'da arama sonuçları arasında kaybolmayın! Sonsuz kaydırma özelliği...
Emir Tekin rol arkadaşı Mustafa Mert Koç’un burnunu kırmış
Emir Tekin rol arkadaşı Mustafa Mert Koç’un burnunu kırmış
Arda Güler zirvesinde mutlu son! İki kulüp prensipte anlaştı..
Arda Güler zirvesinde mutlu son! İki kulüp prensipte anlaştı..
Beştepe'de EYT zirvesi! Kritik tarih belirlendi: 12 Aralık..
Beştepe'de EYT zirvesi! Kritik tarih belirlendi: 12 Aralık..