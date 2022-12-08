MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 15:48

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz göndermesi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan yıllar sonra gelen Cem Yılmaz itirafı..

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 15:48
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Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz göndermesi


Ünlü komedyen Şahan Gökbakar katıldığı bir YouTube programında yaptığı konuşma ile herkesi şaşkına uğrattı. Sektörün ünlü isimlerinden Cem Yılmaz ile anısını paylaşan Şahan Gökbakar herkesi kahkahaları boğdu. Anılarından bahsettiği yayında Oscar ödüllü oyuncu DiCaprio ile olan anısından da bahsetti. Şahan Gökbakar

Halime acıdı 



Katıldığı Galaxy Rehberi isimli YouTube programında keyifli dakikalar yaşatan ünlü komedyen anlattıklarıyla herkesi coşturdu. ‘Daha önce kimseden imza istedin mi?’ Sorusuna verdiği yanıt herkesi kahkahalara boğdu. Komedi sektöründe ki rakiplerinden Cem Yılmaz ile olan anısını anlatan Gökbakar herkesi şaşırttı. Çocuk yaşta tanıştığı ünlü komedyen Cem Yılmaz ile arasında geçen diyalog dinleyenlere kahkahalar attırdı. Ankara da okuduğu dönem Cem Yılmaz’ın ziyaretine bir başına gittiğinden bahseden Gökbakar, gizlice kulise girdiğini ve Cem Yılmaz ile karşı karşıya kaldığından bahseden ve ne yapacağını bilemeyen Gökbakar yaşadığı olay şöyle anlattı: ‘ Elimde bir peçete Cem Yılmaz karşımda kalakaldım ‘abi peçete’ dedim ‘oğlum ne yapayım bunu’ dedi ‘bilmem’ dedim karikatür çizdi verdi. Halime acımış olsa gerek bir de fotoğraf çektirdik.’ Diyerek kahkaha tufanı yarattı. Şahan Gökbakar

Aldım gazı yürüdüm 

Ünlü komedyen yakın bir zamanda yaşadığı bir başka ünlü anısını daha paylaştı. O anları aktarırken ‘ Bir gün Los Angeles’ta DiCaprio ile karşılaştım. Telefonuyla oynuyordu. Meğer aynı oteldeymişiz. Yakınında bir adam duruyor, yanaştım fotoğraf istediğimi söyledim. Adam beni direkt ‘NO’ diyerek başından savdı. Çok sinirlendim ‘ulan biz herkes ile fotoğraf çektiriyoruz, siz kimsiniz’ diye düşündüğünü ama bir şey demeden dönüp gittiğini açıkladı. Şahan Gökbakar

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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