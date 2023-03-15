Şahan Gökbakar ve Kızılay Başkanı arasında ipler gerildi! Demediğini bırakmadı: Sosyal medya yıkıldı!







KIZILAY BAŞKANININ 306 BİN TL MAAŞ ALDIĞI İDDİASI







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Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar arasında sosyal medyada karşılıklı cevaplaştı. Şahan Gökbakar, Kerem Kınık'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Kızılay'dan maaş almıyorum" paylaşımını eleştiri oklarını Kınık'a doğrulttu. İkili arasındaki gerilim, sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça etkileşim aldı. İşte ayrıntılar...Tartışmayı fitilleyen iddianın detayları ortaya çıktı. Kerem Kınık'ın Kızılay'a bağlı on iki şirketten 'huzur hakkı' ücreti aldığı iddia edilmişti. Bu iddiaya göre huzur hakkı ücretinin toplamda 36 asgari ücrete karşılık olduğu ve 306 bin Lira'ya tekabül ettiği ortaya atılmıştı. Öncesinde Kızılay'ın Kahramanmaraş depremi sonrasında AHBAP Derneği'ne ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır sattığı ve kendini savunması üzerine Kınık'a pek çok kesimden tepki yağmıştı. İşte Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterenlerden biri de ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakardı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, Kerem Kınık'ın üç asgari ücret aldığını söylediği videoyu alıntılayarak 'Hani yalandı tablo? İstifa et!' diyerek tepki gösterdi.