Milyonlarca insan tarafından kullanılan Sahibinden sitesine bugün kullanıcılar tarafından erişim sağlanamıyor. İnternette arama sıralamalarında en üstte konuyla ilgili detaylar yer alıyor. Peki Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 20:44
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri Sahibinden sitesine girilmemesi ile ilgili oldu. Peki Sahibinden sitesi çöktü mü? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 20:44