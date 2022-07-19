GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 20:44

Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri Sahibinden sitesine girilmemesi ile ilgili oldu. Peki Sahibinden sitesi çöktü mü? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 20:44
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Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?


Milyonlarca insan tarafından kullanılan Sahibinden sitesine bugün kullanıcılar tarafından erişim sağlanamıyor. İnternette arama sıralamalarında en üstte konuyla ilgili detaylar yer alıyor. Peki Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sahibinden sitesine neden girilmiyor

Milyonlarca insan tarafından kullanılan Sahibinden uygulamasına erişim sağlanamıyor. Sahibinden uygulamasına girilmeme sebebi ile resmi bir açıklama yapılmasa da uygulamanın sorun bildirimleri paylaşıldı. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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