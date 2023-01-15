Sahilin regi kıpkırmızı oldu! Altın ve gümüş fışkırıyor: Definecilerin yeni adresi orası oldu!







ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA: SAHİL BANDI KAHVERENGİYE BÜRÜDÜ, DEFİNECİLER ADETA BÖLGEYE AKIN ETTİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 78 İlden 1820 Kişi Alımı YapacakAntalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkisi sonucu, Konyaaltı Sahili'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü. Sahildeki son durumu görmek için orada toplanan vatandaşlar arasında defineciler de adeta bölgeye akın etti. Bazı vatandaşlar, dev dalgalardan sonra dedektörle altın ve bozuk para aradı. Bir kişi "Gümüş ve altın çıkıyor" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da salı gecesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisi sonunda, vatandaşlar şiddetli yağışın ardından taşan derelerin getirdiği alüvyonlu sular nedeniyle sahil bandını kahverengiye bürüdü. Ayrıca bazıları dev dalgaları sörf yapmak için fırsat olarak kullandı. Devam eden yağışın etkisi nedeniyle, Antalya'da günlük hayat pek çok yönden olumsuz etkilenmişti. Yağışın etkisi azaltmasıyla birlikte, vatandaşlar şehir merkezinden kaçıp, dev dalgaları izlemek ve sahil bandında yürüyüş yapmak için Konyaaltı Sahiline geldi. Yağışın ardından taşan derelerin getirdiği alüvyonlar sahil bandını kahverengiye bürüdü. Vatandaşlar arasında defineciler de adeta bölgeye akın etti. Defineciler, dev dalgalardan sonra dedektörle altın ve bozuk para aradı. Bir kişi "Gümüş ve altın çıkıyor" dedi. Yağışın etkisi azaltmasıyla birlikte, vatandaşların sahilde yaptıkları aktiviteler arasında sörf yapmak da yer aldı. Kimileri yağmura rağmen sörf tahtalarını alıp, dev dalgaların arasına daldı. Ancak, yağışın etkisi devam ediyor ve alüvyonların sahil bandını kahverengiye bürüdüğü görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hala yağışın etkisi devam edeceğini ve vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.