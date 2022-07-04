Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 21:21

Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında? Güldürme Beni sunucusu Şahin Irmak hakkında bilgiler

Show tv ekranlarında seyirciyi kahkahaya boğacak olan "Güldürme Beni" programı kısa zamanda ekranlarda olacak. Demet Akbağ'nında arasında bulunacağı programın sunucusu ise Şahin Irmak olacaktır. Sunucunun Şahin Irmak olacağı haberinin netleşmesi ile internet üzerinden tanımayanlar Şahin Irmak ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 21:21
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Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında? Güldürme Beni sunucusu Şahin Irmak hakkında bilgiler
Bizde merak edenler, Şahin Irmak'ı tanımayanlar için Şahin Irmak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Bekar mı? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Şahin Irmak Kimdir?

Şahin Irmak Kanal D ekranlarında yayınlanan eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar programında Hıyarlı Baba karakteri ile aklımızda yer etti. Oyunculuğu oldukça beğenilen Şahin Irmak'ın tek başarısı bu değil tabi ki. Bir çok dizi film gibi projelerde yer aldı. Başrol oyuncusu oldu. Başarısına başarı kattı.
Şahin Irmak kimdir?

FİLMOGRAFİ

2004 Gönül Yarası Barmen

2006 Beynelmilel Şahin

2007 Kutsal Damacana Doktor

2009 Neşeli Hayat Serkan

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar

2011 Kutsal Damacana: Dracoola Drakula

Entelköy Efeköy'e Karşı Muhtar Ali

2015 Git Başımdan Latif Selamsız

2016 Yok Artık 2 Berber Adnan

2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul Deli Dumrul

2018 Düğüm Salonu Serkan Senarist

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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