Şahinbey Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı













oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında yapıldı.Şahinbey Belediye Meclisimiz Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından daha önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe komisyonuna, 1 madde de komisyona süre verildi.Şahinbey Belediye Meclisimiz Eylül ayı 2. oturum toplantısını 06 Eylül 2022 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.