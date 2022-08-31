YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:35

Şahinbey'de Her Gün 12 Bin Kişiye Aşure - Gaziantep

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şahinbey'de Her Gün 12 Bin Kişiye Aşure - Gaziantep



Şahinbey Belediyesine ait aşevinde büyük bir titizlikle ve özenle hazırlanan aşureler her gün Şahinbey İlçesinin çeşitli mahallelerinde vatandaşlara sunuluyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtım yapılan birçok mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.




''Aşure ikramımız devam ediyor''


Aşurenin bu ayda yapılan bir tatlı çeşidi olduğunu anımsatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Aşure geleneklerimizde olan, evlerimiz de pişirilip komşulara dağıtılan, paylaşılan ve paylaşıldıkça çoğalan bir tatlımız. Aşure 17 çeşit malzeme koyarak pişirdiğimiz bir tatlı, her malzeme kendi özelliğini koruyarak bir araya gelip çok farklı bir tat oluşturuyor. Aslında aşurenin bize farklı bir mesajı var. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu geleneğimizi yaklaşık 7 yıldan beri devam ettiriyoruz. Kendi aşevimizde Muharrem ayı boyunca her gün 12 bin kişiye pişirdiğimiz aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz.” diyerek konuşmasını belirtti.


Şahinbey Belediyesi'nin aşure dağıtımından dolayı vatandaşlar oldukça menün olduklarını belirterek, "Muharrem ayı içerisinde böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şahinbey Belediyesi sayesinde her yılda gelip aşuremizi dağıtım noktalarından yiyoruz. Böylesi kutsal bir günde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Böyle bir uygulama için başkanımıza teşekkür ediyoruz" diyerek konuşmasını belirtti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...