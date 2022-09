Şahinbey'de Her Gün 12 Bin Kişiye Aşure - Gaziantep

Şahinbey Belediyesine ait aşevinde büyük bir titizlikle ve özenle hazırlanan aşureler her gün Şahinbey İlçesinin çeşitli mahallelerinde vatandaşlara sunuluyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtım yapılan birçok mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.''Aşure ikramımız devam ediyor''Aşurenin bu ayda yapılan bir tatlı çeşidi olduğunu anımsatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Aşure geleneklerimizde olan, evlerimiz de pişirilip komşulara dağıtılan, paylaşılan ve paylaşıldıkça çoğalan bir tatlımız. Aşure 17 çeşit malzeme koyarak pişirdiğimiz bir tatlı, her malzeme kendi özelliğini koruyarak bir araya gelip çok farklı bir tat oluşturuyor. Aslında aşurenin bize farklı bir mesajı var. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu geleneğimizi yaklaşık 7 yıldan beri devam ettiriyoruz. Kendi aşevimizde Muharrem ayı boyunca her gün 12 bin kişiye pişirdiğimiz aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz.” diyerek konuşmasını belirtti.Şahinbey Belediyesi'nin aşure dağıtımından dolayı vatandaşlar oldukça menün olduklarını belirterek, "Muharrem ayı içerisinde böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şahinbey Belediyesi sayesinde her yılda gelip aşuremizi dağıtım noktalarından yiyoruz. Böylesi kutsal bir günde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Böyle bir uygulama için başkanımıza teşekkür ediyoruz" diyerek konuşmasını belirtti.