













ŞAHMARAN DİZİSİNDEKİ CÜRETKAR SAHNELER KONUŞULUYOR







Şahmaran dizisinde tansiyon yükselten mastürbasyon sahnesi! Serenay Sarıkaya izleyenleri soluğunu kesti: Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Geçen sene full çalışan güzel oyuncu, dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisindeki sahneleri nedeniyle oldukça konuşuluyor. Dizideki cüretkar sahneleri kimi kesimlerce gereksiz bulunurken kimi kesimlerce de beğenildi. İşte detaylar...Son dönemin en popüler isimlerinden biri Serenay Sarıkaya. Aslında son dönemin değil son 15 yılın en popüler oyuncularından biri o. Zira 16 yaşından beri bu mesleğin içinde ve o şu an 32 yaşında. 1991 doğumlu olan oyuncu oyunculuk kariyerine çok erken yaşlarda başlamış.Ekranlara yakında Aile dizisiyle dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya bu dizide başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşacak. Uzun zamandır televizyona iş yapmayan oyuncu, bu iş için oldukça heyecanlı olduğunu ve korktuğunu söylemişti. Televizyon yapımlarının tek tek ekranlara veda etmesi, reyting almaması nedeniyle korktuğunu dile getiren oyuncu tam 8 yıldır televizyonda iş yapmadığını açıklamıştı.Son olarak dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisindeki mastürbasyon sahnesi çok konuşuldu. Güzel oyuncu dizide mastürbasyon yaparken karşımıza çıkıyor. Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Şahmaran dizisindeki yılan sahnesi çok konuşuldu. Dizide istediği zaman yılana dönüşebilen Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ile mastürbasyon yaptı. Bu sahne kimi seyirciler tarafından çok gereksiz bulunurken kimileri de olabileceğini savundu.