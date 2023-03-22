Sahnede şarkı söylerken öldüğünü öğrendi! Duyanlar gülse mi ağlasa mı bilemedi: Hayrete düşüren olay!







SAHNEDE KENDİ ÖLÜM HABERİNİ ALDI







Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını ve ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Vedat Kapan sahne aldığı esnada kendi ölüm haberini öğrendi. O anlarla ilgili konuşan Vedat Kapan'ın yaptığı açıklamaların tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.24 yaşında olduğu bilinen ve Ankara'da yaşayan Vedat Kapan sahne aldığı esnada kendi ölüm haberini öğrendi. Sahnede annesinin ısrarlı aramaları sonrasında annesiyle konuşan Vedat Kapan sosyal medya hesabının çalınarak kendi adına ölüm haberi paylaşıldığını söyledi. Vedat Kapan bunu kimin neden yaptığını bilmediğini belirtti. Tekirdağ'da konser veren Kapan'ın sosyal medya hesabı çalındı ve ilk olarak menajeri olduğunu belirten paylaşımlar yaptı. Daha sonra genç şarkıcının trafik kazası geçirdiğini, kan ihtiyacı olduğunu ve sonrasında da hayatını kaybettiğini paylaştı ve bununla da yetinmeyip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceğini bile söyledi. Paylaşımlar yapıldığı esnada sahnede olan Vedat Kapan annesinin ısrarlı aramalarını açarak annesinin ne kadar korktuğunu ve ağladığını anladıktan sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sosyal medya uzmanıyla çalışan Vedat Kapan hesabını geri almayı başardı. Çalınan hesaba Rize'den giriş yapıldığı belirlendi. Vedat Kapan şaka gibi olayla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Sosyal medya hesabımı çaldılar ve benim için öldü haberleri yapıldı.Öldü haberinden önce de menajerim Koray Erkay adına paylaşım yaparak benim trafik kazası geçirdiğimi ve yoğun bakımda olduğumu söyleyen paylaşımlar yapıldı. Sonrasında acil kana ihtiyacım olduğu söylendi, sonradan da Vedat Kapan Hakk'ın rahmetine kavuştu gibi bir paylaşım yapıp Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek dediler. Beni seven insanlar, eşim, dostum, akrabalarım ertesi gün mezarlığa gitti. Benim hala öldüğümü zanneden insanlar var. Karakola giderek şikayetçi oldum, sosyal medya uzmanıyla da görüştüm. 1.800 TL ödeyerek hesabımı geri aldım. Hesaba Rize'den giriş yapılmış, Rize'de biri hesabı çalmış ve başka birine vermiş. Konuyla ilgili çalışıyoruz. Beni seven herkese söylüyorum, ben ölmedim. Daha önce de hesaplarım çalındı, mavi tikli hesaplarım çalındı, ama böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Böyle bir şeyi kimin neden yaptığını anlamıyorum. Kimseye de bir zararım yok, işime gücüme bakıyorum. Tekirdağ'da sahne alıyordum. Ben sahnedeyken annem uzun uzun aradı, normal şartlarda işim varken aramaz. Telefonu açtım Vedat'a verin diye ağlayarak açtı telefonu. Anne benim zaten dedim, ölmedin mi diye soruyor. Ben olayı o zaman öğrendim. O sebeple şaka yaptım, öldüm ama ruhum konuşuyor seninle dedim ama annem çok ağlayınca olayın ciddi olduğunu anladım. Telefonu kapatıp sosyal medya hesabıma girmeye çalışınca çıkış yapıldı uyarısını aldım. Telefonu kenara koymamla üst üste aramalar gelmesi bir oldu. Bir telefonu kapattım birini açtım. Sonunda dayanamadım şikayetçi olmaya gittim. Sabaha kadar telefonum karakolda kaldı.'