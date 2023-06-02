Sahneden ayağı takılan ABD Başkan Biden, yere kapaklandı!













Colorado'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'ndeki öğrencilerin mezuniyet törenine katılan ABD Başkanı Joe Biden, tören sırasında sahneden düştü.ABD Başkanı Biden'in Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından düzenlenen Colorado'daki mezuniyet töreni sırasında öğrencilere diplomalarını verdikten hemen sonra kürsüye takılıp yere düştüğü görüldü.Öğrenciler, aileleri ve aynı zamanda askeri liderlerin katıldığı etkinlikte, öğrencilere diplomalarını vermesinin hemen sonrasında sandalyesinde yeniden konumlanan Biden'ın kürsüde kayarak diz çöktüğü de görüldü. 80 yaşındaki Biden'a sahnede korumalar ve Hava Kuvvetleri görevlileri yardım etti.Biden ayağa kalktı ve ardından yerde yatan bir şeyi işaret ederek, görünüşe göre ayağının oraya sıkıştığını gösterdi. Beyaz Saray iletişim koordinatörlüğünü yapan Ben LaBolt, bir tweet'te Biden'ın sağlık durumunun gayet iyi durumda olduğunu ve ayrıca başkan el sıkışırken sahnede bir kum torbasının bulunduğunu söyledi. Beyaz Saray basın sekreteri Karine Pierre ise, Biden'ın günlük program durumunu izleyen Beyaz Saray muhabirlerine başkanın "tamamen iyi" durumda olduğunu açıkladı. Jean-Pierre, açıklamasında ayrıca Biden'ın Washington D.C.'ye dönüş uçağına binerken "kocaman gülümsemesi" olduğunu da ifade etti.