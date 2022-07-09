Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu













Arkadaşını gören Gülşen, kucağına oturdu!

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi haline gelen Gülşen, hem sahne performansıyla hem de sahne kıyafetleriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda sahnede tercih ettiği kıyafetler ile gündeme gelen ve yaşanan polemiklere aldırış etmeden cesur kıyafetleriyle sahne şovlarına devam eden Gülşen, şimdi de Alaçatı konseriyle magazin gündeminin ilgisini çekmeyi başardı. Fakat bu kez Gülşen, sahne kıyafetiyle değil sahnedeki dans şovlarıyla konuşuldu.İzmir Alaçatı'da bir konser veren Gülşen sarı elbisesiyle sahneye çıktı ve birbirinden güzel şarkılarını seslendirmeye başladı. Gülşen'i Edis ve diğer arkadaşları yalnız bırakmazken güzel şarkıcının dansları göz kamaştırdı.Yaz ayları başlamadan konser takvimini dolduran Gülşen, konserden konsere koşarken geçtiğimiz akşam Alaçatı konseriyle sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkı söylerken arada seyircilerin de arasına giren Gülşen, bir erkek arkadaşına rastladı. Arkadaşını gördüğüne çok sevinen Gülşen, arkadaşına sarıldı ve onun kucağına çıktı. O anlar, konseri dinlemeye gelen izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.Sahnede giydiği sarı pul işlemeli uzun bir elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, konseri sırasında bir ara sandalyeler üzerinde yürüyerek şarkı söyledi. Güzel şarkıcı daha sonra kendisini dinlemeye gelen Edis'i sahneye davet etti ve yakın arkadaşıyla birlikte şarkı söylemeye başladı. İkili sahnede birlikte, daha öncesinde de birlikte düet yaptıkları “Martılar” isimli şarkıyı seslendirirken kıyafetleri kadar dansları ile de sürekli adından söz ettiren Gülşen, Edis’le kalça tokuşturarak dans etti. İkilinin o anları kameralara kaydedilirken Gülşen yine sahne şovu ve danslarıyla magazin ve sosyal medya gündeminin ilk sırasına yerleşti.