Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak dekoltesi ve kalça dansı sosyal medyayı salladı







SABA TÜMER VE DENİZ AKKAYA SAHNEYE ÇIKTI







59 yaşındaki ünlü şarkıcı Hülya Avşar konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Hem yaptığı davranışlarla hem de konuşmalarıyla gündemde yer alan Hülya Avşar, sahnelere yeniden dönüş yaptı. Sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Avşar, yine konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesini görenler gözlerini alamadı. İşte Hülya Avşar'ın derin bacak dekolteli kıyafeti…Kendisini dinlemeye gelenleri coşturan Hülya Avşar, hem sahne şovu hem de kıyafeti ile oldukça dikkat çekti. Kalça danslarını eksik etmeyen güzel şarkıcı çılgınlar gibi eğlendi.Saba Tümer ve Deniz Akkaya’da sahneye çıkarken sahneden yer alan üçlü ekip hem eğlendi hem eğlendirdi. Deniz Akkaya, Saba Tümer ve Hülya Avşar'ın dans şovları beğeni topladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler herkes tarafından beğenildi.