Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından hastanelik oldu







İyi değilim







Başarılı şarkıcı Simge Sağın sahneye çıkmasına dakikalar kala fenalaştı. Cesur sahne kostümleri ve başarılı işleri ile sık sık sosyal medyada gündem olan şarkıcı Simge bu sefer sağlık durumuyla gündemde. Yoğun konser temposunda sağlık problemleri nükseden ünlü şarkıcı sevenlerini üzdü. Başarılı şarkıcı sağlık durumunu sosyal medyada duyurdu.Sahneye çıkmasına dakikalar kala fenalaşan başarılı şarkıcı herkesi korkuttu. Hastaneye kaldırılan başarılı şarkıcı durumunu ‘Sahneye çıkmak üzereyken midem kötüleşti. Bilenler bilir ne olursa olsun sahneye çıkarım. Ama şu an iyi değilim. Affınıza sığınıyorum.’ Diyerek hala hastanede olduğunu duyurdu. Başarılı şarkıcının paylaşımı üzerine sosyal medyada destek mesajları yağdı.