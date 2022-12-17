Başarılı şarkıcı Simge Sağın sahneye çıkmasına dakikalar kala fenalaştı. Cesur sahne kostümleri ve başarılı işleri ile sık sık sosyal medyada gündem olan şarkıcı Simge bu sefer sağlık durumuyla gündemde. Yoğun konser temposunda sağlık problemleri nükseden ünlü şarkıcı sevenlerini üzdü. Başarılı şarkıcı sağlık durumunu sosyal medyada duyurdu.
MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 16:17
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu 'iyi değilim' dedi ve ardından hastanelik oldu
Başarılı şarkıcı Simge herkesi korkuttu…
MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 16:17
EDİTÖR