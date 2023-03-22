Sahneyi bırakarak maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi!







"YENİ BAŞLANGIÇLAR"







Türkiye'nin usta sanaçıları arasında yerini alan Ferdi Tayfur ile Türk sinemasının başarılı oyuncularından Necla Nazır'ın kısı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından manevi dönüşünü duyurarak sahneden ayrılmıştı. Bu karardan etkilenen Tayfur, başını kapatarak tesettüre girdi.Bir süre önce Burak Kalfa ile nişanlanan ve daha sonra nişanları atarak kariyerine devam eden Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı son paylaşımında nişanlısıyla yeniden barıştığını ilan etti. Tuğçe Tayfur'un başörtüsü takarak tesettüre girdiğinin görüldüğü paylaşımın altında "Pazartesi'yi yeni bir başlangıçla selamlıyorum." şeklinde ifadeler kullanılan bir not fark edildi.Tuğçe Tayfur'un bu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, paylaşım çok sayıda beğeni de aldı. Genç isim, başı açıkken Instagram hesabından yaptığı paylaşımların hepsini kaldırmayı da ihmal etmedi.