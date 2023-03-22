MAGAZİN
22 Mart 2023 - 13:16

Sahneyi bırakarak maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi!

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 'Maneviyatım galip geliyor' sözleriyle müzik ve sahne kariyerine son verdiğini açıklayarak başörtüsü taktı. Verdiği pozla beğeni toplayan Tayfur, paylaşımının altına "Pazartesi gününe yeni başlangıçlar ile merhaba" notunu yazdı.

MAGAZİN
22 Mart 2023 - 13:16
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Sahneyi bırakarak maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi!


Türkiye'nin usta sanaçıları arasında yerini alan Ferdi Tayfur ile Türk sinemasının başarılı oyuncularından Necla Nazır'ın kısı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından manevi dönüşünü duyurarak sahneden ayrılmıştı. Bu karardan etkilenen Tayfur, başını kapatarak tesettüre girdi.

Sahneyi bırakarak maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi

"YENİ BAŞLANGIÇLAR"



Bir süre önce Burak Kalfa ile nişanlanan ve daha sonra nişanları atarak kariyerine devam eden Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı son paylaşımında nişanlısıyla yeniden barıştığını ilan etti. Tuğçe Tayfur'un başörtüsü takarak tesettüre girdiğinin görüldüğü paylaşımın altında "Pazartesi'yi yeni bir başlangıçla selamlıyorum." şeklinde ifadeler kullanılan bir not fark edildi.

Sahneyi bırakarak maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi

Tuğçe Tayfur'un bu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, paylaşım çok sayıda beğeni de aldı. Genç isim, başı açıkken Instagram hesabından yaptığı paylaşımların hepsini kaldırmayı da ihmal etmedi.

Sahneyi bırakarak maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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