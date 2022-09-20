Sahte alkol zehirlenmesi vakası

Olay, gece saat 01.50 sıralarında Fatih Mahallesi Güvercin Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre; sahte alkol içtiği öğrenilen M.K., bir müddet sonra rahatsızlanarak bayıldı. Arkadaşının ihbarıyla olay mahaline polis ve sağlık personelleri yollandı. Zehirlenen M.K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilerek tedavilerine başlandı. Öte yandan, sahte alkol kullanımı şüphesiyle bazı kişilerin tedavi altına alındığının bildirilmesi üzerine olayla ilgili adli soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.