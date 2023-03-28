Sahte doktor Ayşe Özkiraz, 5'inci duruşmanın sonunda tahliyesini aldı!













AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tekirdağ'da, elinde diploması olmadığı halde sahte doktorluk yaptığı öne sürülen ve hakkında açılana davada yargılanan Ayşe Özkiraz, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Hakkında açılan davada yargılanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, Çerkezköy'de bulunan 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cezaevinin görsel-işitsel bilgi sistemini (SEGBİS) kullanarak katıldı. Özkiraz, savunmasında yaptığından pişman olduğunu iafde etti. Hem ailesinden hem de yakınlarından özrünü dileyen Özkiraz, "Kimliğimi sadece arkadaşlarıma durumumu göstermek için kullandım. Hatalarımın bedelini biliyorum. Ben dersimi aldım. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi değilim. ilaca başladım. Sağlık ve eğitim için tahliye talebinde bulunulsun." şeklinde bir savunma yaptı.Bu arada savcılar, sanığın en ağır hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin sürmesini istedi. Sanık avukatı Oğuz Kağıtçı, tahrifat yoluyla elde edilen delillerin aslında hukuka aykırı olarak toplandığını öne sürerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Kağıtçı, sanıkların hatalarını kabul ettiklerini ve çıkar amaçlı hareket etmediklerini savundu. Bir diğer sanık avukatı Kemal Uçar ise son duruşmada açıklanan raporun Yargıtay standartlarına uymadığını savundu. Uçar, iddiaları kabul etmeyip müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, Özkiraz'ı "doktora derecesi kullanmak"tan 4 yıl, "resmi belgelerde tahrifat" yapmaktan 3 yıl, "özel belgelerde tahrifat" yapmaktan 1 yıl ve 18 bin lira tutarında para cezasıyla cezalandırdı. Ayşe Özkiraz'ın bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını erteleyen mahkeme, tutukluluk süresinin uzunluğunu göz önünde bulundurdu ve sanığın tahliyesi kararını verdi.