Tekirdağ'da, elinde diploması olmadığı halde sahte doktorluk yaptığı öne sürülen ve hakkında açılana davada yargılanan Ayşe Özkiraz, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Hakkında açılan davada yargılanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, Çerkezköy'de bulunan 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cezaevinin görsel-işitsel bilgi sistemini (SEGBİS) kullanarak katıldı. Özkiraz, savunmasında yaptığından pişman olduğunu iafde etti. Hem ailesinden hem de yakınlarından özrünü dileyen Özkiraz, "Kimliğimi sadece arkadaşlarıma durumumu göstermek için kullandım. Hatalarımın bedelini biliyorum. Ben dersimi aldım. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi değilim. ilaca başladım. Sağlık ve eğitim için tahliye talebinde bulunulsun." şeklinde bir savunma yaptı.
GÜNDEM
28 Mart 2023 - 19:33
Sahte doktor Ayşe Özkiraz, 5'inci duruşmanın sonunda tahliyesini aldı!
Tekirdağ'da sahte diploma ile doktorluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ayşe Özkiraz, 5. duruşmanın ardından tahliyesine karar verildi.
GÜNDEM
28 Mart 2023 - 19:33