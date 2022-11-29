Sahte doktor göreve başlatılıp maaş verilecek mi? Bakan Koca, skandalın perde arkasını anlattı!







YENİDEN GÖREVE BAŞLAMASI VE MAAŞ ALMASI SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL











"KARANTİNA ÖNLEMLERİ YOK"

GRİP VE KOVİD-19 VAKASINI İÇİN YERLİ KİT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz gün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ortaya çıkan "sahte doktor" olayı ile ilgili konuşan Bahan Koca, doktora maaş verilip verilmediği hakkında bilgi verirken olayın gidişatına ilişkin de detayları paylaştı.Olayla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini söyleyen Bakan Koca, müfettiş incelemesinin ardından alınması gereken önlemlerin netleşeceğini ifade etti.Sonuçların kamuoyu ile kesinlikle paylaşılacağını aktaran Bakan Koca, şahsın yeniden göreve başlamasının ve maaş alması gibi bir durumda söz konusu olmadığını kaydetti.Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki bakanlar toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diğer doktorların şüpheyle şikayet etmesi üzerine kendisini Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekimi olarak tanıtan ve hastanede sahte diplomayla çalıştığı iddia edilen Ayşe Özkiraş'ın sorulması üzerine Koca, şöyle konuştu: "Bir müfettiş görevlendirdik ve bildiğiniz gibi belki bir iki gün içinde bu olayı daha net anlarız. Biz zaten kamuoyuna duyurduk. Mesele bir işe başlayıp maaş almak değil. Bize yazılı bir açıklama yapmadı. Söylemeye gerek yok, bu sadece gözlem amaçlı sahte bir belge ile hastanede uzman bir arkadaşı tamamen ikna etti. Bu durumda gerekli önlemleri alacağız. Ülkemizde sadece doktorların değil, tüm diplomaların nasıl kontrol edildiği açık. Kayıtları da kendi veri tabanımızda tutuyoruz. Güçlü bir bilişim altyapımız var. Bu bizim için eşsiz bir örnek. gerekeni yaparız Gözlem ve staj başvuruları devlet sağlık müdürlükleri tarafından takip edilmelidir. Bu bizim şu anki yöntemimiz durumu her yönden değerlendirmek."Çin'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte alınan sıkı tedbirler ve karantina uygulamalarını değerlendiren Koca, "Çin başından beri çok katı karantina kuralları uyguladı. Çin devleti böyle mücadele ediyor. Bizim durumumuzda durum farklı, bizim durumumuzda durum böyle değil, durum 3 binlerde. Yakın zamanda büyük bir vaka artışı olacağını düşünmüyorum. Biz asla Çin gibi önlemler alamayız. Bildiğiniz gibi Turcovac aşısı ile ilgili bilimsel araştırmamız dünya bilimsel literatüründe yayınlandı. Çalışmalarımızın çoğu prestijli uluslararası dergilerde yayınlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir aşılar vardır. Vatandaşlarımız risk grubundaki kişiler Turcovac aşımızı güvenle yaptırabilirler" dedi.Son dönemde solunum yolu enfeksiyonu vakalarındaki artışa dikkat çeken Koca, grip, Covid-19 veya RSV vakalarını ayırt etmek için ev yapımı kit geliştirildiğini söyledi. Bakan Koca açıklamasını devamında şöyle konuştu: "Koronavirüsler ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları karıştırılıyor. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülüyor. Ardından taramada solunum yollarının üçlü paneline bakıyoruz. Bu, influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV'nin tek bir kitte aynı anda test edildiği anlamına gelir. Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonum varsa ev kitinden covid mi, RSV mi, influenza A mı yoksa B mi olduğunu öğrenme imkanım var ve yaygın olarak kullanıyorum. Bir ay içinde devreye alınması ve ilgili hastanelerde yaygınlaştırılması bekleniyor. Ben bu konuyu Türkiye Sağlık Kurumu başkanına havale ettim. Yerli imkanlar kullanılarak yerli multipatojen test kitleri ülkemizde üretilecek ve çok kısa sürede yaygınlaşacaktır. ”