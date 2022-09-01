Trabzon'da 3 gün önce trajikomik bir olay meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce de Rize’de bir hastanenin ameliyathanesine giren ve apar topar çıkarıldıktan sonra tutuksuz yargılanması için serbest bırakılan Serkan A. (20) doktor olma hevesini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) acil servisinde yaşamak istedi. Doktor önlüğü giyen ve boynuna stetoskop takan Serkan A., girdiği acil servisin triaj alanında hasta yakınıyla hemşirenin arasında başlayan tartışmaya dahil oldu. Tartışmada kendisini doktor olarak tanıtan Serkan A., yardımcı olmak isterken hasta yakınından dayak yedi.
GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 19:13
Sahte doktor kılığında girdiği acilde gerçek doktor sanılan işçi darp edildi!
Trabzon'da doktor önlüğünü giyen ve boynunda stetoskop takan Serkan A. (20), Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) acil servisinde dolaşmaya başladı. O sırada bir hasta yakını tarafından gerçek doktor sanılan Serkan A. hasta ile hemşire arasında başlayan tartışmada gerçek doktor sanıldı ve darp edildi.
GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 19:13
EDİTOR
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