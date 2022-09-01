GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 19:13

Sahte doktor kılığında girdiği acilde gerçek doktor sanılan işçi darp edildi!

Trabzon'da doktor önlüğünü giyen ve boynunda stetoskop takan Serkan A. (20), Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) acil servisinde dolaşmaya başladı. O sırada bir hasta yakını tarafından gerçek doktor sanılan Serkan A. hasta ile hemşire arasında başlayan tartışmada gerçek doktor sanıldı ve darp edildi.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 19:13
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Sahte doktor kılığında girdiği acilde gerçek doktor sanılan işçi darp edildi!


Trabzon'da 3 gün önce trajikomik bir olay meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce de Rize’de bir hastanenin ameliyathanesine giren ve apar topar çıkarıldıktan sonra tutuksuz yargılanması için serbest bırakılan Serkan A. (20) doktor olma hevesini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) acil servisinde yaşamak istedi.

Doktor önlüğü giyen ve boynuna stetoskop takan Serkan A., girdiği acil servisin triaj alanında hasta yakınıyla hemşirenin arasında başlayan tartışmaya dahil oldu. Tartışmada kendisini doktor olarak tanıtan Serkan A., yardımcı olmak isterken hasta yakınından dayak yedi.



Sahte doktor

"Polis tarafından gözaltına alındı"

Durumu fark eden görevliler, Serkan A.'ya kimlik sorduklarında şahsın doktor olmadığını anladılar ve durumu hemen polise bildirdiler. Güvenlik görevlileri tarafından hastanenin dışına çıkarılan Serkan A. hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Serkan A.'nın doktor olmadığını ve giydiği kıyafet ve stetoskobu Ankara’dan satın aldığı öğrenilirken hep doktor olmak istediği ve bu nedenle heyecanını yaşamak için böyle bir olayın içine girmek istediğini söylediği bildirildi.

İfadesi tamamlanan Serkan A. savcılığa sevk edilirken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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