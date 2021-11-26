GÜNDEM
26 Kasım 2021 - 11:43

Sahte ilaç depolarına baskın

İstanbul’da sahte ilaç elde ederek pazarlayan depolara düzenlenen operasyonlarda, aralarında Covid-19 ilacının da bulunduğu yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi.

GÜNDEM
26 Kasım 2021 - 11:43
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Sahte ilaç depolarına baskın
İstanbul’da gerçekleşen operasyonlarda edinilen bilgilere göre ilaç sahteciliği şebekesinin “merdiven altı” diye adlandırılan imalathanelerde ürettikleri sahte ilaçları Türkiye piyasasına sürmeye hazırlandıkları yönünde bir ihbar alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Sahte ilaç depolarına düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız ve sağlıksız bir ortam olan imalathanelerde Covid-19 ilacı üretimi yapıldığını da tespit eden ekipler şebekenin bu ilaçların gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda sakladığını ve kuryeler aracılığı ile Türkiye geneline dağıttıklarını tespit etti.




Ekiplerin bu kapsamda yürüttükleri soruşturmada teknik ve fiziki takibin devamında dün 6 ayrı depoya gerçekleştirilen  eş zamanlı operasyonda 5 şebekenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.




Öte yandan yapılan operasyonlarda gecekonudu mahallelerinde kiralanan depolarda yapılan aramalarda 450 bin adet Covid-19 tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Covid-19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar olmak üzere 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri ile birlikte sahte ilaç yapımında kullanılan 150 litre kimyasal madde ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Diğer yandan depolarda yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri ortaya çıktı. Çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs (kullanım kılavuzu) düzenlendikleri de tespit edilen şebekenin, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi oluşturdukları ve bunun üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği belirlendi.
 
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