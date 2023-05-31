'Sahte mahkeme kararı' satarak haberlere erişim yasağı koyduran şebeke çökertildi!

Polise ihbar edilen bu olay, polise gelen bir ihbar ile ortaya çıktı. İhbarın hemen ardından harekete geçen emniyet güçleri Sulh Ceza Hakimliği adına bazı haber bağlantılarının yayınlardan kaldırılması için sahte bir mahkeme kararı çıkardıklarını tespit ettiler. Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nden bir ekip, ihbarın ardından soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda 27 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki olarak takibe alındı.
ŞEBEKE ELEBAŞI TUTUKLANDI
Mali polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Uğur Y.'nin düzmece kararları para karşılığı bazı kişilere sattığını, aralarında ünlülerin ve suç liderlerinin de olduğunu keşfetti. Ayrıca basınla temasa geçti ve çeşitli düzmece kararları ortaya çıkardı. Soruşturma sonucunda 12 şüphelinin tespiti gerçekleştirildi. Zanlıların yakalanabilmesi adına sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere 6 ilde eş zamanlı bir operasyon düznelendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda zanlılar tutuklandı. Operasyonda yakalanan ismin "resmi belgede sahtecilik" ve "elektronik haberleşme kanununu ihlal" suçlarından yargılanacağı ortaya çıktı.