GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 14:06

'Sahte mahkeme kararı' satarak haberlere erişim yasağı koyduran şebeke çökertildi!

İstanbul merkezli altı ilde, yanlış mahkeme kararları da dahil olmak üzere ulusal medyada yayınlanmış olan haberleri kaldırmaya çalışan ağlara operasyonlar düzenlendi. Sahte kararın para karşılığında satıldığı ortaya çıktı.

GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 14:06
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'Sahte mahkeme kararı' satarak haberlere erişim yasağı koyduran şebeke çökertildi!


Polise ihbar edilen bu olay, polise gelen bir ihbar ile ortaya çıktı. İhbarın hemen ardından harekete geçen emniyet güçleri Sulh Ceza Hakimliği adına bazı haber bağlantılarının yayınlardan kaldırılması için sahte bir mahkeme kararı çıkardıklarını tespit ettiler. Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nden bir ekip, ihbarın ardından soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda 27 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki olarak takibe alındı.

ŞEBEKE ELEBAŞI TUTUKLANDI

'Sahte mahkeme kararı' satarak haberlere erişim yasağı koyduran şebeke çökertildi

Yapılan incelemede şebekenin liderinin adının Uğur Y. olduğu ortaya çıkarken Uğur Y.'nin geçtiğimiz yıl gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Aynı dönemde yakalanan İlknur Ö. hakkında ise adli kontrol maddesi uygulandı.



Mali polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Uğur Y.'nin düzmece kararları para karşılığı bazı kişilere sattığını, aralarında ünlülerin ve suç liderlerinin de olduğunu keşfetti. Ayrıca basınla temasa geçti ve çeşitli düzmece kararları ortaya çıkardı. Soruşturma sonucunda 12 şüphelinin tespiti gerçekleştirildi.

Zanlıların yakalanabilmesi adına sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere 6 ilde eş zamanlı bir operasyon düznelendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda zanlılar tutuklandı. Operasyonda yakalanan ismin "resmi belgede sahtecilik" ve "elektronik haberleşme kanununu ihlal" suçlarından yargılanacağı ortaya çıktı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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