Sahte raporla tatile gitmenin bedeli 15 yıl oldu!







"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"







GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARI ÇIKARILDI

DAVA AÇILDI

Konya'da bulunan özel rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalışan S.U.(37) adlı bir fizyoterapist, tatile gitmeden 4 gün önce hastaneye giderek iş göremezlik tebligatı aldı. Edinilen bilgielre göre, söz konusu rapordan şüphe duyan iş yerinin sahibi Mehmet Evrim, Sait U.'nun ihbarda bulunmak için hastaneye hiç gitmediğini, aynı zamanda da Mersin'de sahilde fotoğrafının çekildiğini söyledi. Savcının yaptığı incelemeye göre, Sait U. hakkında 15 yıla kadar, tutanağı hazırlayan doktor ise Ömer Tayyip Ç. ve onu tanıyan hemşire Esra T. 11'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Sait U., geçtiğimiz Temmuz ayında patronu, Mehmet Evrim'i arayarak işe gidemeyecek kadar hasta olduğunu söylemişti. Daha sonra Evrim'e dört günlük hastalık izni raporu yolladı. Mehmet Evrim de raporun dört günlük olduğundan şüphelenerek, Sait U.'nun hastane ve ev ziyareti teklifini kabul etmeyerek konuyu araştırdı. Evrim, çalışanı Sait U.'nun raporun düzenlendiği hastaneye hiç gitmediğini belirterek, o sırada Mersin Sahili'nde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra, önce Çumra Kaymakamlığı´na giden Mehmet Evrim, sonrası da Çumra Cumhuriyet Savcılığı´na gitti ve çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık makamı ilk önce soruşturma izni vermedi. Evrim bunun üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İtirazının alınmasının ardından Konya İlçe Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulundu. O sırada Sait U.'nun iş kadi de sona erdirildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde; Fizyoterapist Sait U. Doktor Ömer Tayyip Ç. ile Hemşire Esra T.'nin ifadelerine başvuruldu. Sait U. yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bende koronavirüs olduğundan şüphelendim ve durumu işletme sahibine bildirdim. İşe gidemedim, bu yüzden hemşire arkadaşım Esra'yı aradım. Hastaneye gelmemi söyledi. Kendisine koronavirüs olabileceğini, hastaneye gitmeyeceğimi ve 3-4 gün için rapor istediğimi söylemiştim. O da doktora gideceğini ama yine de koronavirüs testi yaptırmam gerektiğini söyledi. Bu arada kendimi daha iyi hissettiğim için teste girmedim. Raporun sonunda işe gittim ve dört gün daha çalıştım. Paramı alamayacağım konusunda uyarıldım. Sonra işletme sahibimin savcılığa şikayette bulunduğunu öğrendim. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum."Soruşturma kapsamında hastanenin güvenlik kameralarından alınan görüntü ve ses kayıtları incelendi. Kayıtta, hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına rapora ihtiyacı olduğunu söylediği ve Dr. Ömer Tayyip C.'nin "Ben size vereceğim" dediği kaydedildi. Sait U.'nun o gün hastaneye kaldırılmadığı görüntülerden belirlendi. Bilgi İşlem ve İletişim Daire Başkanlığı'nın edindiği bilgilere göre, olayın meydana geldiği gün 3 kez telefonla arayan Sait U. Esra T., baz istasyonu sinyaline göre Mersin'de bulunuyordu.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan soruşturma sonucunda hazırladığı iddianameyi 16 Şubat 2023'te Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianameye göre fizyoterapist olan Site U., hastaneye gitmeden orada çalışan bir arkadaşından sağlık raporu aldı. SGK'nın raporu 369.51'de hastaneye gitmeden önce ihbar edildiği, işyerinde ihbarla başvurduğu ve çalışamaması nedeniyle TL ödendiğinin tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Sait U.'nun, SGK'dan maluliyet raporu karşılığında aldığı harçlar karşılığında kamu malına zarar vermek ve "kamu görevlilerince resmi evrakta sahtecilik yapılmasına iştirak" suçlarından "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmasına karar verildi. Hemşire Esra T., "görevi kötüye kullanmak ve belgede sahtecilik" suçundan 11 yıla kadar hapis cezası istendi. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi suçlamaları onadı. 5 Eylül 2023 tarihinden itibaren 3 kişi yargılamaya başlayacak.