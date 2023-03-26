Sahte raporla tatile gitmenin bedeli 15 yıl oldu!

Konya'da bulunan özel rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalışan S.U.(37) adlı bir fizyoterapist, tatile gitmeden 4 gün önce hastaneye giderek iş göremezlik tebligatı aldı. Edinilen bilgielre göre, söz konusu rapordan şüphe duyan iş yerinin sahibi Mehmet Evrim, Sait U.'nun ihbarda bulunmak için hastaneye hiç gitmediğini, aynı zamanda da Mersin'de sahilde fotoğrafının çekildiğini söyledi. Savcının yaptığı incelemeye göre, Sait U. hakkında 15 yıla kadar, tutanağı hazırlayan doktor ise Ömer Tayyip Ç. ve onu tanıyan hemşire Esra T. 11'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Sait U., geçtiğimiz Temmuz ayında patronu, Mehmet Evrim'i arayarak işe gidemeyecek kadar hasta olduğunu söylemişti. Daha sonra Evrim'e dört günlük hastalık izni raporu yolladı. Mehmet Evrim de raporun dört günlük olduğundan şüphelenerek, Sait U.'nun hastane ve ev ziyareti teklifini kabul etmeyerek konuyu araştırdı. Evrim, çalışanı Sait U.'nun raporun düzenlendiği hastaneye hiç gitmediğini belirterek, o sırada Mersin Sahili'nde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra, önce Çumra Kaymakamlığı´na giden Mehmet Evrim, sonrası da Çumra Cumhuriyet Savcılığı´na gitti ve çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık makamı ilk önce soruşturma izni vermedi. Evrim bunun üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İtirazının alınmasının ardından Konya İlçe Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulundu. O sırada Sait U.'nun iş kadi de sona erdirildi.
"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde; Fizyoterapist Sait U. Doktor Ömer Tayyip Ç. ile Hemşire Esra T.'nin ifadelerine başvuruldu. Sait U. yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bende koronavirüs olduğundan şüphelendim ve durumu işletme sahibine bildirdim. İşe gidemedim, bu yüzden hemşire arkadaşım Esra'yı aradım. Hastaneye gelmemi söyledi. Kendisine koronavirüs olabileceğini, hastaneye gitmeyeceğimi ve 3-4 gün için rapor istediğimi söylemiştim. O da doktora gideceğini ama yine de koronavirüs testi yaptırmam gerektiğini söyledi. Bu arada kendimi daha iyi hissettiğim için teste girmedim. Raporun sonunda işe gittim ve dört gün daha çalıştım. Paramı alamayacağım konusunda uyarıldım. Sonra işletme sahibimin savcılığa şikayette bulunduğunu öğrendim. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum."