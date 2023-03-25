Sahurda omlet, menemen yemek hayal oldu! Yumurtaya devasa zam geldi: 1 yumurta artık bu fiyattan satılacak







YUMURTA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ







Vatandaşların market alışverişi yapması ve temel ihtiyaçlarını karşılaması giderek zorlaşıyor! Peki yumurta fiyatları ne kadar oldu? Yumurta fiyatları neden zamlandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yumurta fiyatlarında Afyonkarahisar ve Denizli illerinde yaşanan tavuk gribi sebebiyle artış yaşandı. İllerde yaşanan hastalık sebebiyle 6.5 milyon tavuk telef oldu ve yumurta fiyatları da uçmaya başladı. Hastalık sebebiyle tavuk üreticilerinin maliyetleri de arttı ve tavuk telefleri yaşanması sebebiyle organik ve gezen tavuk talepleri artmaya başladı.Bu durum ise vatandaşın evine yumurtayı daha pahalı almasına sebep oldu. Tavuk gribi yumurta fiyatlarının yanında tavuk fiyatlarını da etkilemeye başladı. 30'lu olarak satılan yumurta fiyatları 70 TL'yi aştı, organik ve gezen tavuk yumurtası fiyatları ise 75 ve 90 TL arasında değişiyor. İndirim yapılsa bile yumurta fiyatları 65 TL seviyelerine düşüyor ancak bu bile vatandaşı zorlamaya yetiyor.