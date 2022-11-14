Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:08

Saim Orhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Saim Orhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Geçmiş yılların en çok izlenen Aynı programında sunuculuk yapan Saim Orhan yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Birçok kişi başarılı sunucunun hayatına dair detayları merak etmeye başladı. Peki, Saim Orhan kimdir, kaç yaşındadır? Saim Orhan aslen nerelidir? İşte, Saim Orhan'ın özel hayatıyla ilgili merak edilenler...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Saim Orhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Saim Orhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kapatılan STV'nin sevilen programlarından Ayna ile ekranlara gelen ve ismini duyuran Saim Orhan, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Birçok kişi başarılı sunucunun özel hayatına dair bilinmeyenlere merak ediyor.

SAİM ORHAN KİM?

1971'de Muğla'da dünyaya gelen Saim Orhan lise eğitimine kadar Muğla'da yaşamıştır. Üniversite eğitimini almak için Ankara'ya giden Orhan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden derece ile mezun olmuştur.

1993 yılında sevilen program Ayna ile ekran macerasına başlamıştır. 1994 yılında ise bu programla ilk ödülünü almıştır. Orhan, Ayna programına devam ederken bir yandan da lisans eğitimini bitirmiştir.

 saim orhan kim

Ayna programının en dikkat çeken yönü belki de hiçbir zaman gidip göremeyeceğimiz ülkelerin güzellikleri TV'de görmemizi sağlamasıdır. Program bu yerleri ekrana getirerek oraların kültürlerini seyirciye tanıtmıştır.

SAİM ORHAN KAÇ DİL BİLİYOR?

Başarılı sunucu İngilizce, Farsça, Arapça ve Afrika ülkelerinde konuşulan dilleri bilmektedir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gizem Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Gizem Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gizem Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Gizem Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Merve Çağıran kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Çağıran biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Merve Çağıran kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Çağıran biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Son Haberler
Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı...
Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı...
Gizem Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Gizem Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gizem Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Gizem Karaca biyografisi, hayatı...
Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı...
Merve Çağıran kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Çağıran biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Merve Çağıran kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Çağıran biyografisi,...
İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi,...
Müjde Zeynep Akdeniz kimdir, nereli, yaşı kaç? Müjde Zeynep Akdeniz biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Müjde Zeynep Akdeniz kimdir, nereli, yaşı kaç? Müjde Zeynep Akdeniz...
Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Serkan Çayoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Serkan Çayoğlu biyografisi,...
Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı...
Merve Toy kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Toy biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Merve Toy kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Toy biyografisi, hayatı...
Başak Zebil kimdir, nereli, yaşı kaç? Başak Zebil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Başak Zebil kimdir, nereli, yaşı kaç? Başak Zebil biyografisi, hayatı...
Bengi Öztürk kimdir, nereli, yaşı kaç? Bengi Öztürk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bengi Öztürk kimdir, nereli, yaşı kaç? Bengi Öztürk biyografisi,...
Kutsi kimdir, nereli, yaşı kaç? Kutsi biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kutsi kimdir, nereli, yaşı kaç? Kutsi biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Okan Buruk: Liglerin araya girmesi kötü oldu
Okan Buruk: Liglerin araya girmesi kötü oldu
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Beşiktaş'a imza atabilir
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme...