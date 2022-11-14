Saim Orhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Saim Orhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

SAİM ORHAN KİM?

SAİM ORHAN KAÇ DİL BİLİYOR?

Kapatılan STV'nin sevilen programlarından Ayna ile ekranlara gelen ve ismini duyuran Saim Orhan, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Birçok kişi başarılı sunucunun özel hayatına dair bilinmeyenlere merak ediyor.1971'de Muğla'da dünyaya gelen Saim Orhan lise eğitimine kadar Muğla'da yaşamıştır. Üniversite eğitimini almak için Ankara'ya giden Orhan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden derece ile mezun olmuştur. 1993 yılında sevilen program Ayna ile ekran macerasına başlamıştır. 1994 yılında ise bu programla ilk ödülünü almıştır. Orhan, Ayna programına devam ederken bir yandan da lisans eğitimini bitirmiştir.Ayna programının en dikkat çeken yönü belki de hiçbir zaman gidip göremeyeceğimiz ülkelerin güzellikleri TV'de görmemizi sağlamasıdır. Program bu yerleri ekrana getirerek oraların kültürlerini seyirciye tanıtmıştır.Başarılı sunucu İngilizce, Farsça, Arapça ve Afrika ülkelerinde konuşulan dilleri bilmektedir.