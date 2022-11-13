Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 16:17

Sait Faik Abasıyanık kimdir, nereli, yaşı kaç? Sait Faik Abasıyanık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Türk edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Sait Faik Abasıyanık kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi, eserleri nelerdir? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 16:17
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Sait Faik Abasıyanık kimdir, nereli, yaşı kaç? Sait Faik Abasıyanık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sait Faik Abasıyanık’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

SAİT FAİK ABASIYANIK KİMDİR?

Sait Faik Abasıyanık, 18 Kasım 1906'da Sakarya Adapazarı İlçesi'nde doğdu. Bütün çocukluğunu bu bölgede geçirdi. İlkokuluna burada başlamış, orta öğrenimi için İstanbul ve Bursa'ya gitmiştir. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nde tamamladı. Aradan tam 2 yıl sonra babasının vasiyetini kıramamış ve Fransa’da ekonomi okumaya gitmiştir.

Yaklaşık 3 yıl burada yaşadı. Fransa'dan döndükten kısa bir süre sonra bir Ermeni yetimhanesinde Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. Babası onun iş adamı olmasını istediği için işe atıldı ama başarılı olamadı. 1939 yılında babasını kaybetti. Babasının vefatından sonra bir süre çalıştı. Bir gazetede muhabirlik yaptı, tamamen yazıya daldı, yoksulları, işsizleri, işçileri şiir diliyle anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Birliğin onur üyesi seçildi. 11 Mayıs 1954'te dünyaya gözlerini yummuştur.

SAİT FAİK ABASIYANIK ESERLERİ

Öyküleri: Semaver (1936, Remzi Kitabevi); Sarnıç (1939, Çığır Kitabevi); Şahmerdan (1940, Çığır Kitabevi); Lüzumsuz Adam (1948, Varlık Yayınları); Mahalle Kahvesi (1950, Varlık Yayınları); Havada Bulut (1951, Varlık Yayınları); Kumpanya (1951, Varlık Yayınları); Havuz Başı (1952, Varlık Yayınları); Son Kuşlar (1952, Varlık Yayınları); Alemdağ’da Var Bir Yılan (1954, Varlık Yayınları); Az Şekerli (1954, ö.s. Varlık Yayınları). Roman: Medar-ı Maişet Motoru (2. baskısı Birtakım İnsanlar adıyla) (1944, Yokuş Kitabevi); Kayıp Aranıyor (1953, Varlık Yayınları)

Şiirleri:

Şimdi Vakti (1953, Yenilik Yayınları) Röportaj Öykü: Tüneldeki Çocuk (1955, Varlık Yayınlari); Mahkeme Kapısı (1956, Varlık Yayınları)

Diğer Eserleri:

Balıkçının Olumu-Yasasın Edebiyat (1977, Bilgi Yayınevi), Açık Hava Oteli (1980, Bilgi Yayınevi)

Müthiş Bir Tren (1981, Bilgi Yayınevi); Sevgiliye Mektup (1987, Bilgi Yayınevi) Çeviri: Georges Sımenon’dan Yaşamak Hırsı (1954, ö.s., İstanbul Yayınları)

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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