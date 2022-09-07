GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:33

Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde ağır yaralayan adam vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini adliye önünde bıçakla boynunda, göğsünden ve bacağından ağır yaralayan adam vatandaşlar ve polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:33
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Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde ağır yaralayan adam vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi!


Yaşanan olay sabah saatleri sularında Adapazarı ilçesine bağlı 15 Temmuz Camii Mahallesi’nde bulunan Sakarya Adliyesi karşısında bulunan kafelerin önünde yaşandı. Emrullah B. İsimli şahıs kendisinden boşanmak isteyen eşi Şeyma B.’ye bıçakla saldırdı. Emrullah B. Kendisinden kaçmaya çalışan eşi Şeyma B.’yi yakalayarak boynundan, göğsünden ve bacağından bıçakla ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle etkisiz hale getirilen Emrullah B. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şeyma B.’nin durumu ağır olduğu öğrenildi. İki çocuk annesi Şeyma B.’nin hayati tehlikesi bulunuyor. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 

Sakarya CAni Koca Dehşeti



EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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