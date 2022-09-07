Korkunç olay Sakarya merkeze bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir de ayrı yaşadıkları belirtilen 31 yaşındaki E.B. ile 25 yaşındaki Ş.B., boşanma davalarının görülmesi için ayrı ayrı adliyeye geldiler. Adliye binasının tam karşısındaki kafede oturan eşiyle karşılaşan koca E.B., önce eşiyle tartışmaya başladı ve daha sonra yanında taşıdığı bıçakla Ş.B.’ye saldırdı. Bir kaç yerinden aldığı bıçak darbeleriyle genç kadın kanlar içinde yere yığılırken şahıs, adliyede görevli olan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:03
Sakarya'da boşanmak isteyen kadın adliye önünde eşi tarafından bıçaklandı!
Eşi E.B. ile boşanma aşamasında olan Ş.B. isimli bir kadın, Sakarya Adalet Sarayı önündeki iş merkezinde defalarca bıçaklandı. Zanlı gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:03
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