GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:03

Sakarya'da boşanmak isteyen kadın adliye önünde eşi tarafından bıçaklandı!

Eşi E.B. ile boşanma aşamasında olan Ş.B. isimli bir kadın, Sakarya Adalet Sarayı önündeki iş merkezinde defalarca bıçaklandı. Zanlı gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:03
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Sakarya'da boşanmak isteyen kadın adliye önünde eşi tarafından bıçaklandı!


Korkunç olay Sakarya merkeze bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir de ayrı yaşadıkları belirtilen 31 yaşındaki E.B. ile 25 yaşındaki Ş.B., boşanma davalarının görülmesi için ayrı ayrı adliyeye geldiler.

Adliye binasının tam karşısındaki kafede oturan eşiyle karşılaşan koca E.B., önce eşiyle tartışmaya başladı ve daha sonra yanında taşıdığı bıçakla Ş.B.’ye saldırdı. Bir kaç yerinden aldığı bıçak darbeleriyle genç kadın kanlar içinde yere yığılırken şahıs, adliyede görevli olan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.



Sakarya'da boşanmak isteyen kadın adliye önünde eşi tarafından bıçaklandı

Genç kadın apar topar hastaneye kaldırıldı

Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldılar ve Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Hastanede ameliyata alınan Ş.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken olay sırasında kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alınan şahsın emniyete götürülerek hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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