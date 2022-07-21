GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 10:15

Sakarya'da taciz edilen genç kız öldüresiye darp edildi!

Sakarya'ya tatil için giden genç bir kız, önce bir erkek tarafından tacize uğradı, sonra da aynı erkek tarafından öldüresiye darp edildi. Olay geçtiğimiz gün meydana gelirken olay anı görüntüleri basına servis edildi.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 10:15
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Sakarya'da taciz edilen genç kız öldüresiye darp edildi!


İstanbul'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen Ş.Ö. yolda arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada sözlü tacize uğradı. Akşam saatlerine meydana gelen olayda Ş.Ö., eve döndüğü sırada otomobiliyle yanına yaklaşan ve kendisine sözlü tacizde bulunan T.A.'ya gitmesi için karşılık verdi. Genç kız, tacizin devam etmesi sonrası cep telefonunu çıkardı ve T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekerek onu polise şikayet edeceğini söyledi. O sırada öfkelenen T.A. aracıyla genç kızı ezmeye çalıştı.

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En yakın büfeye sığındı!



Otomobille ezilmek istenen Ş.Ö., koşarak kendisine en yakın büfeye sığındı. Genç kızın büfeye girdiğini gören T.A., Ş.Ö.'nün arkasından gitti ve genç kıza saldırarak tekme tokat dövmeye başladı. Saldırgandan kaçmak isteyen genç kız, büfenin arka tarafına doğru ilerledi fakat T.A.'nın şiddetinden kurtulamadı.

T.A. genç kızın elindeki cep telefonunu alarak "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" dedi ve telefonu kırarak paramparça etti. O sırada Ş.Ö. bir anlık boşluktan faydalandı ve kendisini caddeye atmayı başardı. Genç kızın darp edildiği anlar ise işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde genç kızın darp edildiği sırada kimsenin müdahale etmediği görüldü.

Sakarya'da taciz edilen genç kız öldüresiye darp edildi

Karakola giderek şikayetçi oldu

Öldüresiye darp edilen Ş.Ö, caddede park halinde bekleyen bir kadının otomobiline sığınırken büfeden çıkarak otomobiline binen saldırgan T.A, bu kez de silahını çıkardı ve caddede önüne gelen herkesi tehdit etti. Aracına bindiği kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö. ise kendisini hem taciz eden hem de darp eden şahıstan şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine arama çalışması başlatan polis saldırgan T.A.'yı yakaladı ve gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da taciz edilen genç kız öldüresiye darp edildi

"30 saniye 30 yıl gibi geldi"

Tatilinde hayatının en kötü anını yaşadığını söyleyen Ş.Ö. dehşet dolu anları anlatırken güvenlik kameralarında yalnızca 30 saniye görünen anları 30 yıl gibi yaşadığını ve bir an öleceğini düşündüğünü söyledi. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen anne H.Ö., şahsın ömür boyu hapis cezası almasını ve o hücreden hiç çıkmasını istemediğini dile getirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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