Sakarya'da taciz edilen genç kız öldüresiye darp edildi!

İstanbul'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen Ş.Ö. yolda arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada sözlü tacize uğradı. Akşam saatlerine meydana gelen olayda Ş.Ö., eve döndüğü sırada otomobiliyle yanına yaklaşan ve kendisine sözlü tacizde bulunan T.A.'ya gitmesi için karşılık verdi. Genç kız, tacizin devam etmesi sonrası cep telefonunu çıkardı ve T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekerek onu polise şikayet edeceğini söyledi. O sırada öfkelenen T.A. aracıyla genç kızı ezmeye çalıştı. Taciz edilen genç kız öldüresiye Darp edildi">
En yakın büfeye sığındı!
Otomobille ezilmek istenen Ş.Ö., koşarak kendisine en yakın büfeye sığındı. Genç kızın büfeye girdiğini gören T.A., Ş.Ö.'nün arkasından gitti ve genç kıza saldırarak tekme tokat dövmeye başladı. Saldırgandan kaçmak isteyen genç kız, büfenin arka tarafına doğru ilerledi fakat T.A.'nın şiddetinden kurtulamadı. T.A. genç kızın elindeki cep telefonunu alarak "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" dedi ve telefonu kırarak paramparça etti. O sırada Ş.Ö. bir anlık boşluktan faydalandı ve kendisini caddeye atmayı başardı. Genç kızın darp edildiği anlar ise işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde genç kızın darp edildiği sırada kimsenin müdahale etmediği görüldü.