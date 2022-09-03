YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:18

"Sakarya Meydan Muharebesi Ve Haymana" Fotoğraf Sergisi Açıldı

“Sakarya Meydan Muharebesi Son Kale Haymana” etkinlikleri kapsamında Ankara Haymana Belediyesi tarafından hazırlanan “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana” fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisinde açıldı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:18
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“Sakarya Meydan Muharebesi Ve Haymana” Fotoğraf Sergisi Açıldı



Serginin açılışına; Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'un yanı sıra Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Meftun Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Haymana Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Can, muhtarlar, STK Başkanları ve Haymanalılar katıldı.




Turgut “22 Gün 22 Gece Etkinliklerimiz Sürüyor”


Sergi için ellerindeki bütün kaynakları taradıklarını hatta Yunan kaynaklarından da faydalandıklarını önemini vurgulayan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, “Bu fotoğraf sergimiz böylesine titiz bir çalışmanın ürünü sadece Sakarya Meydan Muharebesiyle ilgili de değil. Haymanamızı her yönüyle tanıttığımız bir sergi. Etkinliklerimiz fotoğraf sergisi ile sınırlı değil. 22 Gün 22 Gece süren Sakarya Meydan Muharebesi gibi etkinliklerimiz de 22 Gün 22 Gece sürecek. 23 Ağustos'ta Anıtkabir ziyareti ve Meşaleli Yürüyüş ile başladık. 30 Ağustos'ta Giresun ve Tirebolu kardeşlerimizle Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ı andık. Sünnet Şöleni, Kick Boks Turnuvası, Zara Konseri ve ‘Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu' gibi birçok etkinliğimiz olacak. Etkinliklerimiz zaferin kazanıldığı 13 Eylül tarihinde sona erecek. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.


Kurdele kesilmesinin ardından sergiyi gezen ziyaretçiler yetkililerden fotoğraflar hakkında bilgi aldı.


Kızılay Metro Sanat Galerisindeki sergi 11 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.

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Haber Editörü
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