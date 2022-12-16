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16 Aralık 2022 - 21:44

Sakat sakat oynadığı için eleştiriliyordu! Beşiktaşlı Romain Saiss'dan flaş açıklama

Dünya Kupası'nda sakat sakat oynaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaşlı Romain Saiss açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Saiss pişman olmadığını açıkladı.

SPOR
16 Aralık 2022 - 21:44
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Sakat sakat oynadığı için eleştiriliyordu! Beşiktaşlı Romain Saiss’dan flaş açıklama


Katar’da oynanan Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı oynadığı oyunla damga vurmayı başarmıştı. Grubundan çıkmasının ardından yoluna emin adımlarla devam eden Faslılar, Portekiz’i çeyrek finalde kupanın dışına iterek tüm dünyada büyük bir ses getirmişti.

Portekiz galibiyetinin ardından Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale çıkmayı başaran bir Afrika kulübü olarak tarihe geçen Fas, final karşılaşması öncesinde Fransa’ya 2-0 mağlup oldu.



Grup aşamasında yaşadığı sakatlığın ardından ısrarla oynamaya devam eden Beşiktaşlı Romain Saiss takım kaptanı olduğu ülkesinde kendisini bir hayli riske etmişti.

romain saiss morocco

Sakat şekilde oynayarak kendini riske etmişti

Fransa maçına da sakat sakat ilk 11’de başlamasının ardından mücadelenin 27. dakikasında yeniden sakatlanarak oyundan ayrılan Saiss’ın probleminin daha da ilerlediği konuşulmuştu.

Beşiktaşlı taraftarlar da Fas forması giyen oyuncularına sezonun geri kalan bölümünü düşünmeden kendisini riske ettiği düşüncesiyle büyük tepki göstermişti.

Fransa maçının ardından mikrofonların başında geçen Romain Saiss, yaptığı açıklamalarda sakat sakat forma giydiği için bir pişmanlık duymadığını belirtti. Romain’ın yaptığı bu açıklamalar bir kısım Beşiktaş taraftarından sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı.

Romain Saiss’ın sakatlığındaki son durum çekilecek olan MR’ın ardından belli olacak olurken sezonun kalan bölümünün ne kadarında olup olmayacağı merak içerisinde bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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