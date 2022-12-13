Sakatlardan muzdarip olan Fenerbahçe Beko, Olimpiakos karşısında dağıldı...

EuroLeague'in 12. haftasında Olimpiakos, kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Geçtiğimiz hafta Virtus Bologna karşısında tarihinin en görkemli galibiyetini alarak Virtus'a Pire'yi dar eden Yunan takımı, temsilcimiz karşısında da farklı bir galibiyet aldı. Maçı baştan sona önde götüren Olimpiakos, maç boyu temsilcimiz Fenerbahçe'nin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Fenerbahçe'de ise sakatlıkların etkisi ve daralan rotasyon, Pire'deki bozguna davet çıkardı. Sene başından beri şans bulamayan ve sınırlı dakikalarla parkede kalabilen oyuncular, Olimpiakos maçında bu sezonun dakika anlamında en yüksek rakamına ulaştılar. Olimpiakos'ta Vezenkov 21 sayıyla öne çıkarken; temsilcimizde Carsen Edwards attığı 13 sayıyla takımının en skoreri oldu. Bu maç ne Fenerbahçe Beko'yu ne de Olimpiakos'u değerlendirmek adına iyi bir test değildi. Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci ayağında Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda Baskonia'yı ağırlayacak. Olimpiakos ise Asvel'in konuğu olacak.