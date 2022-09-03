Sakatlık kabusu Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor













Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabakayı 1-0 kazanan bordo-mavililerde Dorukhan Toköz'ün sakatlığı moralleri bozdu. Sezon başında Edin Visca ve Dorukhan Toköz gibi iki as oyuncusundan fazla zaman yararlanamayacak olan Karadeniz ekibinde peş peşe yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı.Trabzonspor'da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo-mavililerin yakasını bırakmıyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres'in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen'in de sezonun başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor.Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden top koştururken oyuncu yaşadığı adele problemleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in ilk 4. haftasında top koşturamadı. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı.