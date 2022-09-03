SPOR
03 Eylül 2022 - 12:53

Sakatlık kabusu Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, sezon başı yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşan Bordo-mavililerde, Edin Visca'nın ardından Dorukhan Toköz'ün de 6 ay gibi sahalardan uzak kalacak olması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın keyfini kaçırdı.

SPOR
03 Eylül 2022 - 12:53
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Sakatlık kabusu Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabakayı 1-0 kazanan bordo-mavililerde Dorukhan Toköz'ün sakatlığı moralleri bozdu. Sezon başında Edin Visca ve Dorukhan Toköz gibi iki as oyuncusundan fazla zaman yararlanamayacak olan Karadeniz ekibinde peş peşe yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı.

Sakatlık kabusu yakasını bırakmıyor



Trabzonspor'da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo-mavililerin yakasını bırakmıyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres'in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen'in de sezonun başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor.

Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden top koştururken oyuncu yaşadığı adele problemleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in ilk 4. haftasında top koşturamadı. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı.

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