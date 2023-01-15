Salam, sucuk, et fiyatları tepetaklak oldu! En ucuzunu Tarım Kredi market satıyor: 67,50 TL'ye kadar düştü!

Tarım kredi marketlerindeki indirim yapılan ürünler açıklandı. Güncel fiyatlar indirimle belli oldu. Çünkü sucuk, salam, tavuk gibi ürünlerde ciddi fırsatlar var. Hem bu hem de listedeki diğer ürünleri indirimli fiyata satın almak istiyorsanız aşağıdaki fiyatlara bakmanız tavsiye edilir.
İNDİRİMLER BİRKAÇ GÜN SÜRECEK!Tarım kredileri marketlerindeki indirimin belirli bir süreye kadar devam edeceği söyleniyor. Bu, fırsatlardan yararlanmak için çok az zamanınız olduğu anlamına gelir. Hızlı olan kazanır. Piyasada ürün fiyatlarını sabitlemek veya indirim yapmak son zamanlarda çok sık karşılaştığımız bir durumdu. Tarım kredi piyasasında bunu çok görüyoruz. O halde indirimlerden yararlanmak istiyorsanız işte liste…
TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 13 OCAK 2023
TK dana kasap sucuk 67,50 TL, TK Macar salam 9 TL, TK satır köfte 54,90 TL, E.S.K gövde tavuk 32 TL, E.S.K tavuk sarma 44 TL, Feast patatesli garnitür 11,90 TL Feast taze fasulye 24,90 TL Feast ıspanak 18,90 TL Feast bezelye 28,90 TL Feast mısır 31,90 TL, TK Kakaolu fındık kreması 26,90 TL TK keçiboynuzu tahin helvası 19,90 TL Marmara birlik elit siyah zeytin 29,90 TL TK çiçek süzme bal 84,90 TL