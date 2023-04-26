Salçadan zeytine, tuvalet kağıdından bebek bezine flaş indirim! O tarihte herkes BİM'e akın edecek







İŞTE BİM İNDİRİMLİ ÜRÜN KATALOĞU











BİM, Türkiye genelindeki zincir marketlerinde farklı kategorilerdeki ürünleri düzenli olarak satışa çıkarmaktadır. Her hafta düzenlediği indirim kampanyalarıyla müşterilerine avantajlı fiyatlar sunan BİM, 25 Nisan itibariyle satışa çıkacak ürünleri açıkladı. Söz konusu katalogda, zengin bir ürün yelpazesi yer almaktadır. Siyah zeytin, yarım yağlı tost peyniri, siyah çay, domates salçası, taze peynir çeşitleri, pilavlık bulgur, fındık ezmesi, kabuklu fındık ve yer fıstıklı bar gibi ürünler, müşterilerin beğenisine sunulacak. Müşteriler, indirimli ürünler arasından ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun ürünleri seçerek, bütçelerine katkıda bulunmaktadır.