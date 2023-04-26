BİM, Türkiye genelindeki zincir marketlerinde farklı kategorilerdeki ürünleri düzenli olarak satışa çıkarmaktadır. Her hafta düzenlediği indirim kampanyalarıyla müşterilerine avantajlı fiyatlar sunan BİM, 25 Nisan itibariyle satışa çıkacak ürünleri açıkladı. Söz konusu katalogda, zengin bir ürün yelpazesi yer almaktadır. Siyah zeytin, yarım yağlı tost peyniri, siyah çay, domates salçası, taze peynir çeşitleri, pilavlık bulgur, fındık ezmesi, kabuklu fındık ve yer fıstıklı bar gibi ürünler, müşterilerin beğenisine sunulacak. Müşteriler, indirimli ürünler arasından ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun ürünleri seçerek, bütçelerine katkıda bulunmaktadır.
Aktüel
26 Nisan 2023 - 16:15
Salçadan zeytine, tuvalet kağıdından bebek bezine flaş indirim! O tarihte herkes BİM'e akın edecek
Son katalog güncellemesiyle birlikte, BİM tarafından satışa sunulacak olan ürünlerin fiyatları da belli oldu. Katalogda yer alan ürünler arasında elektronik eşyalar, temel gıda ürünleri, ev tekstili, temizlik malzemeleri ve daha birçok kategori yer almaktadır. Özellikle indirimli fiyatlar ve kampanyalar, tüketicilerin ilgisini çekmektedir. İşte BİM'in indirimli ürünleri...
Aktüel
26 Nisan 2023 - 16:15