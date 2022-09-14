EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 10:07

Salçalık biberin kilosu 12 TL'den 10 TL'ye düştü

Adana'da kendi salçalarını yapmak isteyen vatandaşlar salçalık biber almak için satıcılar ile sıkı pazarlık yapıyor. Geçen yıl 2 TL'den satılan biberin kilosunun bu yıl 12 TL'den 10 TL'ye düşmesi ilgiyi arttırdı.

EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 10:07
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Salçalık biberin kilosu 12 TL’den 10 TL’ye düştü


Salça sezonunun başlamasıyla salçalık biber satılan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Sezon başında kilosu 12-14 TL arasında değişen salçalık biberin kilosu 10 TL'ye kadar düştü.

Ferhat Durgut, tarlada 9 TL'den aldıkları biberi 10 TL'den sattıklarını belirterek, "Vatandaş da haklı salça yapımı çok pahalıya mal oluyor. Ama burada genelde vatandaşlar hazır salça tüketmez kendi salçalarını yapıyorlar. Okulların açılması ile yayladan gelen vatandaşların ilgisi yoğun" dedi.



Vatandaşlar geçtiğimiz yıl 2 TL olan biberi bu yıl 10 TL'den alabildiklerini söyledi. Vatandaşlar, pazarda otomobillerine yükledikleri biber çuvallarını evlerine götürerek el emeği ve makine desteğiyle salçayla dönüştürüyor.

Beril Solmuşgül

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Haber Editörü
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