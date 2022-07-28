Okan Buruk'un direktifleriyle yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve 2. etap kampı için Avusturya’da bulunan Galatasaray , hazırlık maçlarına da devam ediyor. Bu kapsamda Serie A ekiplerinden birisi olan Salernitana ile karşı karşıya gelen Galatasaray, kamptaki 2. ve son maçını da 31 Temmuz günü Fiorentina ile oynayacak. Galatasaray'ın hazırlık maçında karşısına çıkan Salernitana takımı, hangi ülkenin yakımı diye çok fazla araştırıldı. İşte, Salernitana takımıyla ilgili bilgiler..
SPOR
28 Temmuz 2022 - 10:14
Salernitana takımı hangi ülkenin? Salernitana Sport takımı hakkında bilgiler
Galatasaray’ın hazırlık maçı için karşı karşıya gelerek mücadele ettiği Salernitana takımının hangi ülkenin takımı olduğu ve kaç yılında kurulduğu merak ediliyor.
SPOR
28 Temmuz 2022 - 10:14