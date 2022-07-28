Salernitana takımı hangi ülkenin? Salernitana Sport takımı hakkında bilgiler













Salernitana takımı hangi ülkenin?

Okan Buruk'un direktifleriyle yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve 2. etap kampı için Avusturya’da bulunan Galatasaray , hazırlık maçlarına da devam ediyor. Bu kapsamda Serie A ekiplerinden birisi olan Salernitana ile karşı karşıya gelen Galatasaray, kamptaki 2. ve son maçını da 31 Temmuz günü Fiorentina ile oynayacak. Galatasaray'ın hazırlık maçında karşısına çıkan Salernitana takımı, hangi ülkenin yakımı diye çok fazla araştırıldı. İşte, Salernitana takımıyla ilgili bilgiler..Salernitana Sport takımı İtalya takımıdır. İtalya'nın Salerno şehrinden çıkan takımın tam adı US Salernitana 1919'dur ve takım 1919 yılında kurulmuştur. Renkleri kırmızı-beyaz olan takım bir ara İtalya futbolunda en üst kademe olarak görülen Serie A'da bulunmuştur. Şimdilerde Serie B’de mücadelesini sürdüren Salernitana’nın ülkenin en iyi takımları arasında gösterilmiştir.