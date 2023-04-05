SAĞLIK
05 Nisan 2023 - 01:00

Salgın felaketi yeniden hortladı! 32 kişi hayatını kaybetti: Bu belirtiler varsa hemen evden çıkın!

Türkiye'de kuraklık arttıkça o salgın hastalığın riski de artıyor! Koronavirüs'ten sonra bir de bu çıktı! Afrika'da da görülen o salgın hastalık hangisi? Kendimizi nasıl koruruz? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK
05 Nisan 2023 - 01:00
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Salgın felaketi yeniden hortladı! 32 kişi hayatını kaybetti: Bu belirtiler varsa hemen evden çıkın!
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Dünya genelinde salgın hastalıkların devam ettiği ve bazı ülkelerde kolera salgınının patlak verdiği belirtiliyor. Özellikle son bir ay içerisinde ölü sayısının 32'ye yükseldiği ifade ediliyor. Koronavirüs salgınında azalma olsa da, dünyanın birçok yerinde başlayan salgınlar tüm ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Herkesin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

kolera patlaması



Nijerya'da 1 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında 12 eyalette yayılan kolera salgını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Salgın nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti. Kolera, Vibrio bakterisi nedeniyle gıda ve su yoluyla bulaşarak şiddetli ishale ve vücutta su kaybına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Afrika'da kolera vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.

Nijerya'da yaşanan kolera salgınıyla birlikte temiz su kaynaklarına erişim ve uygun sağlık hizmetlerinin yetersizliği, özellikle de kırsal kesimlerde, hastalığın yayılmasını hızlandırıyor. Kolera, vücutta su kaybına ve şiddetli ishale neden olarak tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalıktır. Bunun yanı sıra, Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıkların sıklıkla görülmesi, ülkenin sağlık sistemine yönelik daha geniş bir sorunun da işaretçisi olarak kabul ediliyor.

kolera patlaması

Kuraklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'de su kaynakları azalmaya başladı. Bu durum, salgın hastalıkların oluşmaması için büyük önem taşıyor. Yetkililer, vatandaşları su kaynaklarını korumaya ve tasarruflu kullanmaya çağırdı. Ayrıca hijyen kurallarına dikkat edilmesi de salgın hastalıkların önlenmesinde etkili olacak.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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