Salgın hastalıklara mutfaktaki bu malzemeyle meydan okuyun! Her gün bir tane yemek zımba gibi yapacak!







YEŞİL BİBERİN MUCİZEVİ FAYDALARI: VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIP HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR Yeşil biber, son zamanlarda özellikle salgın hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla gündemde. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, yeşil biberin sağlık açısından mucizevi bir besin olduğunu vurguluyor.





SIK TÜKETİLDİĞİNDE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR!

Yeşil biber, vitamin ve minerallerin yanı sıra salgın hastalıklara karşı koruyucu, öksürük şikayetini ortadan kaldıran, bağışıklık sistemini güçlendiren, antibiyotik özelliğe sahip ve hafızayı arttıran mucizevi faydalara sahip olan düşük kalorili bir besindir.Yeşil biber, sık sık tüketildiğinde öksürük şikayetlerini ortadan kaldırıyor. Bu küçük yeşil sebzenin içeriği A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif kaynaklarından oluşuyor. Taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya konserve olarak piyasadan alınabilir. Yeşil biberin özellikle antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Ayrıca doğal bir antibiyotik gibi etkili olan bu sebze, grip ve soğuk algınlığından kaynaklanan öksürük şikayetlerinin giderilmesine yardımcı olabiliyor. Yeşil biber aynı zamanda karnosik asit içeriği sayesinde beyinsel işlevlerin düzenli çalışmasına ve hafızanın güçlenmesine yardımcı oluyor. Yeşil biber, oldukça düşük kalorili bir besin olarak adeta doğal bir ilaç gibi etkili özellikleri ile vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu rol oynuyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, yeşil biberin sık sık tüketilmesinin hastalıklara karşı koruyucu olduğunu ve bu sebzenin mucizevi faydaları olduğunu vurguluyor.