SAĞLIK
22 Şubat 2023 - 16:15

Salgın tehlikesi geri döndü! Bunu sakın yapmayın: Bir vaka çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, deprem bölgesinde suçiçeği vakalarının tespit edildiğini ve akut bağırsak enfeksiyonlarında artış olduğunu doğruladı.

SAĞLIK
22 Şubat 2023 - 16:15
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Salgın tehlikesi geri döndü! Bunu sakın yapmayın: Bir vaka çıktı


Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir salgın açıklaması geldi. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, deprem bölgesinde suçiçeği vakalarının tespit edildiğini ve akut bağırsak enfeksiyonlarında artış olduğunu doğruladı. Sadece az sayıda hastanın hastaneye kaldırıldığını ve grip gibi bir salgın durumunun söz konusu olmadığını vurguladı. Bakan Koca ayrıca halkı her türlü yalan habere itibar etmemeye ve halk sağlığını bozabileceği için panikten kaçınmaya çağırdı.

su çiçeği



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Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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